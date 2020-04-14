郭榮鏗重申按議事規則主持　促說明如何違反誓詞

▲ 郭榮鏗強調，一直按照《議事規則》及《內部守則》處理內會選舉主席事宜。（梁偉榮攝）

公民黨法律界議員郭榮鏗被點名批評，拖延立法會內務委員會選舉主席程序。郭榮鏗強調，一直按照《議事規則》及《內務守則》行事，要求中央嚴格按照《基本法》辦事，特別是《基本法》第22條、中央各部門「不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」的規定。

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郭榮鏗表示，就處理內會選舉主席事宜，一直按照《議事規則》及《內務守則》，從無偏離，亦沒有作出與立法會秘書處指示有出入的決定，並按照法律顧問意見，過程有參與法律判決。

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郭榮鏗又指，有聆聽各方的指控、批評，包括建制派立法會議員，但無人指出他違反何條《議事規則》、違反誓言哪個部份等，質疑是否只要中央不高興，就會構成違反宣誓誓言。他又認為，中央、港府及建制派經過去年《逃犯條例》一役後，完全未有吸取教訓，強調不應以法律、程序去解決問題，至於有關公職人員行為失當罪屬刑事罪行，必須清楚拿出證據，而非靠謾罵、指斥，而有關指控出自中央部門，令他感到一國兩制敗壞得好緊要。

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記者：陳宛彤