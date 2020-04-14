  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (週二) 18:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

郭榮鏗重申按議事規則主持　促說明如何違反誓詞

政治 17:34 2020/04/14

分享：

熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

郭榮鏗強調，一直按照《議事規則》及《內部守則》處理內會選舉主席事宜。（梁偉榮攝）

公民黨法律界議員郭榮鏗被點名批評，拖延立法會內務委員會選舉主席程序。郭榮鏗強調，一直按照《議事規則》及《內務守則》行事，要求中央嚴格按照《基本法》辦事，特別是《基本法》第22條、中央各部門「不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」的規定。

香港大律師公會：兩辦評論涉港自行管理的事務　容易令公眾認為違反基本法

郭榮鏗表示，就處理內會選舉主席事宜，一直按照《議事規則》及《內務守則》，從無偏離，亦沒有作出與立法會秘書處指示有出入的決定，並按照法律顧問意見，過程有參與法律判決。

建制派稱中央就內會停擺發聲理所當然　不排除修改議事規則破局

梁君彥：郭榮鏗是否瀆職　立法會有機制處理

郭榮鏗又指，有聆聽各方的指控、批評，包括建制派立法會議員，但無人指出他違反何條《議事規則》、違反誓言哪個部份等，質疑是否只要中央不高興，就會構成違反宣誓誓言。他又認為，中央、港府及建制派經過去年《逃犯條例》一役後，完全未有吸取教訓，強調不應以法律、程序去解決問題，至於有關公職人員行為失當罪屬刑事罪行，必須清楚拿出證據，而非靠謾罵、指斥，而有關指控出自中央部門，令他感到一國兩制敗壞得好緊要。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳宛彤

相關文章

港澳辦及中聯辦批郭榮鏗拖延內委會會議　質疑涉公職人員行為失當
17:46 2020/04/13
港澳辦及中聯辦批郭榮鏗拖延內委會會議　質疑涉公職人員行為失當
民主派聯署促中央勿干預香港事務　建制派：應DQ郭榮鏗
22:50 2020/04/13
民主派聯署促中央勿干預香港事務　建制派：應DQ郭榮鏗
梁君彥：郭榮鏗是否瀆職　立法會有機制處理　
今日 11:59
梁君彥：郭榮鏗是否瀆職　立法會有機制處理　
郭榮鏗被批拖延內會運作　民主派轟赤裸踐踏一國兩制
今日 16:35
郭榮鏗被批拖延內會運作　民主派轟赤裸踐踏一國兩制
一國兩制 基本法 立法會 郭榮鏗

最高瀏覽

【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩
22:53 2020/04/13
【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
13:22 2020/04/13
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
今日 11:20
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅