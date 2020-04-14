【發燒後調理】小兒發燒後清熱　補養脾胃調理臟腑湯水推介

▲ 小朋友發燒後需要調理，可嘗試以鮮石斛、蘆根及麥冬煲湯，補養脾胃。

春季天氣乍暖還寒，小朋友抵抗力比較低，容易受到細菌感染，父母最擔心小朋友發燒。而小朋友發燒後通常氣管弱、脾胃亦差、易流虛汗，湯水專家建議小朋友可先清一清臟腑熱，再另行煲一些健脾益氣的湯水作調理。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——石斛蘆根麥冬湯。芳姐表示，這款湯水有滋陰清熱、調理臟腑的作用，將石斛蘆根麥冬3款藥材合而為湯，對小兒病後餘熱未清、目赤腫痛、咽乾喉痛、虛火煩躁及便秘等問題均有幫助。

【功效】

鮮石斛具有調理陰陽的雙血功能，它的補養脾胃功能既可補後天脾胃，亦能補先天腎陽，發燒後陰陽兩損，最適合用鮮石斛作調理。而蘆根清熱生津、利尿、除煩；麥冬養陰生津，潤肺清心。

【材料】

鮮石斛 6錢

蘆根 5錢

麥冬 3錢

【製法】

1. 將鮮石斛先洗淨再切段。

2. 蘆根、麥冬要浸洗。

3. 將全部材料用5碗水煮1小時成2碗即可供服。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀