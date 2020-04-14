【防疫抗疫基金】保就業計劃申請810億元撥款　林鄭月娥：選擇指定月份申請是1月至3月薪酬

▲ 行政長官林鄭月娥今日（8日）再交代抗疫基金進展，展示小冊子。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，政府在2月14日宣布成立300億元的防疫抗疫基金，之後隨疫情嚴峻，特首林鄭月娥再在上星期五（8日）宣布成立第二輪1,375億元的防疫抗疫基金措施，進一步為受影響的業界和市民提供協助。

至於第二輪防疫抗疫基金的詳情，所有措施開支涉1,375億元，包括1,095億的防疫抗疫基金、117億元的信貸保證計劃和32億的綜援計劃的額外開支，另加應急開支，共1,357億元；而寬減租金、豁免費用、提供貸款及延遲還款等措施令政府少收18億元，不過連日來有多個行業都表示未能受惠，批評政府漠視他們的訴求。

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事隔不足一星期，林鄭月娥在今日（14）下午6時再公布基金的進展，在記者會上展示兩本防疫抗疫基金小冊子，她指出是特別為一系列的支援措施所製作的，希望令有資格領取資助的市民，了解有關措施，有關小冊子主要在網上發放。

林鄭月娥表示推出第二輪措施後，聽到不少社會的聲音是要求快，已準備好申請撥款的文件，向立法會申請撥款1205億注入防疫抗疫基金，申請3,520億元社會綜合保障援助計劃，中小企融資擔保，申請信貸保證至500億元等，總共申請1375億元，希望立法會在4月17日審議通過。

至於「保就業」計劃申請810億元，林鄭月娥指有關計劃目標是「保就業」，將會向僱主提供工資補貼，每名員工每月上限9000元，選擇指定月份申請是1月、2月或3月薪酬，不可以選擇４月或５月份，受保障員工選定月份是3月份，在未來補貼員工的總數，不可以低於3月份的員工總數，同時僱主要承諾不裁員，而且有關補貼必須用於員工薪酬開支。

林鄭月娥影響現時「水深火熱」，很多僱主及僱員希望獲得資助，希望立法會星期五可以通過有關撥款申請。

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記者：伍瑋瑋