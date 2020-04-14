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【新冠肺炎】林鄭月娥：4月24日的DSE考試開考的成數非常之高

社會 18:39 2020/04/14

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

林鄭月娥指希望立法會星期五通過有關防疫抗疫基金的撥款申請。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，政府在2月14日宣布成立300億元的防疫抗疫基金，之後隨疫情嚴峻，特首林鄭月娥再在上星期五（8日）宣布成立第二輪1,375億元的防疫抗疫基金措施，進一步為受影響的業界和市民提供協助。

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至於第二輪防疫抗疫基金的詳情，所有措施開支涉1,375億元，包括1,095億的防疫抗疫基金、117億元的信貸保證計劃和32億的綜援計劃的額外開支，另加應急開支，共1,357億元；而寬減租金、豁免費用、提供貸款及延遲還款等措施令政府少收18億元，不過連日來有多個行業都表示未能受惠，批評政府漠視他們的訴求。

【防疫抗疫基金】保就業計劃申請810億元撥款　林鄭月娥：選擇指定月份申請是1月至3月薪酬

林鄭月娥今日（14日）再交代防疫抗疫基金的進展，她表示今日向立法會議員發放有關1375億元第二輪防疫抗疫基金的文件，希望立法會財委會可以在本周五審議通過撥款。

林鄭月娥說，申請的撥款中，包括額外1205億元注入防疫抗疫基金，亦有35.2億注入社署綜援計劃，支援綜援家庭。另外中小企融資擔保計劃的「百分百特別擔保計劃」的政府信貸保證承擔額增至500億元，以應付中小企需求；連同相應額外開支116.9億元，及延期還款損失的利息、減租等開支，合共1375億元。

在抗疫方面，林鄭月娥指留意到今日有單位數字的確診，數天的單位數字不可以令香港人放心，不是時候放寬管制，不論陸路或口岸，對於距離599C章內地入境人士的限制入境條例只有3星期多便失效，她表示因應疫情需要時間可以延長，今天難以確定，又形容抗疫很辛苦走到此步，沒有大型的社區爆發，不應該爭一時而令前功盡廢。

至於4月24日的DSE考試，林鄭月娥指可以開考的成數非常之高，而教育局也會審視疫情及進展，將於一至兩日內公布決定。

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記者：伍瑋瑋

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