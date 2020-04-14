林鄭月娥批評惡意拉布行為妄顧公眾利益　兩辦點名批評不存在干預香港事務

▲ 林鄭月娥批評，惡意拉布行為妄顧公眾利益，強烈勸喻議員返回正軌。（陳靜儀攝）

公民黨法律界議員郭榮鏗被港澳辦及中聯辦點名批評，拖延立法會內務委員會選舉主席程序。行政長官林鄭月娥強調，兩辦點名批評並不存在干預香港事務，她指出內會經過6個月、14次會議、數十小時都未能選出主席和副主席，是一個惡意拉布的行為，妄顧公眾利益，強烈勸喻議員返回正軌，讓香港走下去。

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她又指，兩辦就立法會近月發生的現象發出聲明，並不存在任何的干預，第一在憲制層面，一國兩制在基本法下中央給予香港高度自治權，但不等於中央放棄一國兩制下的權力，香港直轄於中國人民政府的特區，中央對香港事務感關心是理所當然，反問「何來干預」。

林鄭月娥續指，第二在管治層面，中央一直支持特區政府依法施政，發展經濟和改善民生，立法會擔當重要角色，兩辦是管理香港事務的國家機關，履行中央政府對特區政府的支持，眼看香港施政方面出現巨大問題，受到接近癱瘓立法會的阻撓，表態、發聲是理所當然，否則不能確保一國兩制的貫切落實。

第三在操作層面，內會因部分議員未能選出主席和副主席產生的嚴重後果，是鐵證如山，不容抵賴，內會重要性僅次大會，政府提交法案首讀、二讀後，會交付內會討論，為大會審議法案做準備，包括成立法案委員會等。她又指，立法會的核心職能是立法，所有法案都要經過內會的舉措和工作才可進行。

林鄭月娥又指，基本法列明律政司檢控決定不受其他人干預，不清楚律政司有否研究對議員作出檢控。她說明白她的回應可能引來有人批評她作出挑釁，坦言自己不想說出來，目前最想做的是「同心抗疫、共度時艱」的工作，但一定要澄清和反駁歪理，否則是誤導市民，又認為立法會目前的現象最好是交由立法會自我糾正。

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記者：陳子謙