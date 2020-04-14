【女神自抽】FYY被指與大隻主播同逛超市　馮盈盈IG貼前後腳拉筋照自嘲

▲ 馮盈盈於IG貼圖自嘲緋聞。

馮盈盈去年12月自爆跟拍拖4年的醫生男友分手，回復單身的她近日跟大隻主播鄭衍峰傳緋聞，有指二人秘密拍拖3個月，有傳媒更於去年除夕拍得二人前後腳行超市，而馮盈盈今日於社交平台「自抽」一番，貼出擘腳拉筋照片的她笑言：「邊個唔係前後腳，唔通要雙腳跳」。

馮盈盈今日於IG Story貼出於超市行逛的照片，只見戴著口罩的她做出如瑜珈的拉筋動作，狀甚搞笑，之後更配文說：「行超市，識行一定係前後腳，其實邊個唔係前後腳，唔通要雙腳跳。仲有無人肯陪我行超市？」

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▲ 馮盈盈做出前後腳拉筋動作。（取自instagram）

馮盈盈被拍得大隻主播鄭衍峰前後腳行超市，擺明自嘲一下緋聞。

去年11月，馮盈盈跟鄭衍峰等人赴加拿大拍攝《#後生仔傾吓偈》特輯，於當地成長的鄭衍峰身兼導遊帶眾人遊覽當地，亦因此與馮盈盈開始變得熟絡，有指二人互有好感發展戀情，去年12月31日兩人更共度除夕夜。

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▲ 馮盈盈跟大隻主播鄭衍峰傳緋聞。（取自instagram）

早前，她主持的節目《#後生仔傾吓偈》更為她安排「Speed Dating」環節，準備9位小鮮肉讓她挑選，有傳馮盈盈特別欽點鄭衍峰任其中一名嘉賓，節目中男方更封盈盈為女神又向她表白。

二人緋聞傳得鬧哄哄之際，二人更被拍得去年除夕夜一同行超市。今日亦有報道指，發現馮盈盈的60萬靚車讓鄭衍峰任揸。

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