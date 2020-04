【美國升學】脫北姊妹大學畢業逆轉人生　朴研美成美國長春藤哥倫比亞大學高材生

▲ 「脫北女孩」朴研美今年大學畢業,成為美國長春藤名校哥倫比亞大學畢業生。

脫北者朴研美在13歲時隨媽媽逃離北韓,現時移居美國,曾在世界青年領袖峰會演講,講述北韓遭遇和脫北經歷,出版《為了活下去》。近日,26歲的朴研美公布了好消息,她在今年大學畢業,成為美國長春藤名校哥倫比亞大學畢業生,而她在南韓生活的姐姐亦於當地大學畢業了,可謂雙喜臨門。

現年26歲的朴研美是一位媽媽,她於2018年跟美國丈夫Ezekiel誕下兒子,組成幸福一家三口。她忙著照顧孩子、出席世界性人權活動之外,亦不忘讀書。

從中國蒙古轉往韓國後,朴妍美曾在首爾的同德女子大學讀了3年犯罪司法研究,至2016年,她赴美國,入讀哥倫比亞大學通識教育學院經濟學。

▲ 朴研美在哥倫比亞大學上課。(圖片:Yeonmi Park facebook)

2016年入讀哥倫比亞大學

朴妍美曾接受BBC訪問,分享揀選大學學科因由,因為想知道黑市交易會如何改變北韓朝鮮、這樣的市場會如何讓北韓繁榮,對經濟學的核心和自由市場運作感興趣,故此修讀經濟學。她曾表示學士畢業後希望可以繼續升學,修讀博士課程。

【脫北女孩】朴研美赴美生活成幸福人妻 誕下兒子一起尋回童年

兩姊妹皆大學畢業

昨天(13日), 朴研美在其Facebook「Yeonmi Park」發布了帖文宣布她在今年已畢業了,取得哥倫比亞大學學士學位,她展示了自己的畢業書之外,同步宣布其生活在南韓的姐姐同樣是今年大學畢業。脫北兩姊妹大學畢業逆轉人生,她有感過程不易,但一切都是值得。

我們不能選擇出生的國家,但是我們都選擇為自由而鬥爭。今年春天,我和姐姐都大學畢業!

▲ 朴研美分享了她跟姊姊的童年照,回想現時2人脫北並大學畢業,一切都不易但值得。(圖片:Yeonmi Park facebook)

朴研美大讚姐姐在南韓著名的教育大學畢業,現在是小學老師。她指出在韓國要成為老師的競爭激烈,只有成績優秀至前15%的大學畢業生才有資格做老師。

【愛的迫降】脫北女孩朴研美赴美生活育有1子 結婚3周年期望帶丈夫回北韓

美國常春藤聯盟名校

朴研美畢業校更是世界級著名名校,「紐約市哥倫比亞大學」( Columbia University in the City of New York)又簡稱哥倫比亞大學( Columbia University ),屬美國的常春藤聯盟名校之一,與哈佛大學、耶魯大學等大學齊名。根據《2020 QS世界大學排名》,哥倫比亞大學全球排名第18。該校歷史悠久,建於1754年,畢業生名人輩出,有前總統奧巴馬,而華人校友有諾貝爾物理獎得主李政道、新文學運動之父胡適等。

更多海外大學的報道,即睇:

【美國升學】赴美升讀前總統布殊高中母校 揭開李連杰學霸細女校園生活

【星二代學校】吳婉芳細仔赴英入讀哈羅升牛津 文武雙全獲健美賽冠軍家人齊撐場

【富豪女婿】微軟創辦人Bill Gates大女兒封盤宣布訂婚 蓋茨未來女婿身份大公開

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

責任編輯:王明芳