【追夢少年】唱作人黎曉陽慶幸有開明父母　家人支持不讀大學放膽追夢

▲ 黎曉陽在樂壇已出道6年。（攝影：黃建輝）

出道6年唱作人黎曉陽（Michael）今年才28歲，卻已有著跟真實年紀不符的成熟思想，創作新歌《阿茲與海默》借老人痴呆症，講城市漸漸失落的價值，沒有少年強說愁，有著黎曉陽從至親身上得到的體會。

去年這年青唱作人，還隻身到亞馬遜叢林，獨自生活了兩星期，從原始森林走回石屎森林，黎曉陽看世界的方法也有所改變。

黎曉陽早前跟為新歌《阿茲與阿默》到西環碼頭拍MV，至親的嫲嫲竟親身上陣做女主角，Michael笑言不是節省成本：「因為想跟家人一齊去看日落，順道幫自己拍一些宣傳片，發覺跟新碟主題又切合，順理成章變成了MV一部分。」

▲ 帶同嫲嫲一同為新歌拍MV。（圖片：寰亞）

《阿茲與海默》歌名啟發自老人痴呆症，但歌曲內容則是由記憶延伸：「其實人很容易忘記好多重要的時刻，特別這兩年香港人經歷了很多，生活充滿了散落的記憶碎片，特別也有很多生離死別，很多藉音樂去講珍惜當下，無論是身邊人以至健康，都要捉緊每一刻的感受。」

談到家人，黎曉陽自言感激在一個開明開放的家庭中成長。「我算是一個小康之家，更慶幸是父母都很開通，他們都是教東西方哲學的老師，自小對我管教不嚴厲，讓我去做自己喜歡的事情。」

Michael在小四至中一於上海讀書，之後返港繼續讀至中七。他憶述：「其實我很不喜歡在香港讀書，覺得教育制度很刻板，直到中七仍是好抗拒返學，寧願去坐電車看看這個城市。」

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▲ Michael去年赴亞馬遜展開心靈之旅。（受訪者提供）

赴亞馬遜森林心露之旅

中學畢業後，黎曉陽開始了街頭演唱（busking），輾轉成為唱作歌手。家人對他入行完全沒有半點反對，Michael指：「反而我說想去讀大學，媽媽十分反對，因知道我不喜歡讀書，覺得我是逃避現實才去大學，相反鼓勵我應該去實現自己的夢想。」

當歌手6年，黎曉陽自覺最大轉捩點，是去年獨個兒展開亞馬遜之旅。Michael解釋出發原因：「可能是一個機遇，或者受父母影響，自小便常思考人生，很渴望可以去大自然尋找答案。」

▲ 去年曾收到盧凱彤作曲的《黑鏡》，想不到卻成了遺作。（取自facebook）

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坐言起行，Michael拿起背包，坐了40小時飛機，再輾轉換交通工具才到了亞馬遜的森林：「我每日就過著最原始的生活，日出而作，天黑便休息，也有很多空間去思考及創作。」

自言赴森林之旅前常感諸事不順，但旅行返來視野已有別。「去年出發前收到盧凱彤作曲的《黑鏡》，後來她出意外了，歌曲也押後推出，覺得人生很沮喪，經過一趟心靈之旅，學懂了去享受逆景，而非一味埋怨。」

▲ 黎曉陽近日推出新碟《Before I Forget》。（攝影：黃建輝）

今日疫情下，要再去一次隨心外遊，已再不容易，黎曉陽也認同：「當然堅持要出發，也非不可行，每個人都要在生命找一個轉捩點，慶幸自己經已有了這個機遇。」人生的意義是甚麼，黎曉陽沒有答案，但至少他知道自己要走怎樣的路。

記者：區家歷