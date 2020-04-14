【第二輪防疫抗疫基金】林鄭：保就業計劃已盡力擴闊涵蓋面　冀僱主盡量保障年長僱員

▲ 行政長官林鄭月娥今日交代抗疫基金進展。（陳靜儀攝）

政府於政府於2020年2月14日宣布成立300億元的防疫抗疫基金，至4月8日宣布成立第二輪防疫抗疫基金措施，涉及總額1,375億港元。當中推出810億元的保就業計劃，包括向僱主提供為期半年資助每名僱員每月最多9000元的工資補貼，不過有多個行業都表示未能受惠，包括沒有供強積金的自僱人士。

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特首林鄭月娥表示，今次的防疫抗疫基金已盡最大努力擴闊涵蓋面，而近810億的保就業計劃主要受惠於受到重創的行業，包括旅遊、航空、飲食等。她又提到，計劃包括21萬自僱人士，而沒有供強積金的自僱人士、飲食業、建造業，以及陸路運輸沒有供強積金的人士，特別是的士及紅色小巴的司機將會另外處理。另大部分專線小巴（綠色小巴）的司機因有供強積金，將會放在資助與取牌已營運的綠色小巴的牌主。

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林鄭月娥又指，如果僱主有聘用65歲或以上人士，也要盡量保障員工，即使在生意額大跌下，可能需要作出調整，可以用自己的方法，可以保障最多員工。她續指，其他社會保障系統中有不少計劃是保障65歲以上的人士，而勞工處亦有對相關人士作出其他特別援助計劃。

至於是否不成立失業援助金，她表示非常關心失業問題，也會作出最大努力阻止失業的浪潮，此時推出「保就業」計劃，希望在補助計劃的6個月下可以撐住香港，令失業人士變成「不失業」，她指出期望餐飲業可以聘請之前已裁員的人手。



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記者：郭詩詩