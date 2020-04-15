【新冠肺炎】長期戴口罩皮膚易敏感生暗瘡　中醫推介抗敏茶療重現白滑肌膚

▲ 長期戴口罩皮膚易敏感生暗瘡，中醫推介抗敏茶療重現白滑肌膚。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為市民外出的必需品，不過長期罩不離口，有機會引致皮膚敏感、暗瘡等情況。註冊中醫師鍾藹鑾（Grace）分享了一款茶療，有助排毒、對抗敏感，抑制皮膚發炎。

Grace在Facebook專頁「潮醫美麗日記 GraceChung」分享指，長期戴口罩，口罩的纖維不停地擵擦臉部，容易造成皮膚敏感、紅腫，甚至出現痘痘，她分享了2個方法避免以上問題。

1. 適當地化妝

Grace表示，其實粉底及化妝品可在口罩和皮膚之間形成緩衝區，減低摩擦力，就像BB要用爽身粉一樣，可減少敏感。



2. 喝菊花茶

如果皮膚仍然痕癢甚至出現痘痘，代表身體有濕氣和毒素，最簡單的方法是喝菊花茶排毒。因為菊花含有能抗菌的「倍半萜」成分，可以抑制皮膚發炎。她又指，在中醫角度，菊花有治口乾、口臭、保護眼睛、治風熱感冒、頭痛等功效。如果想加強效力，可以加入雞蛋花、羅漢果，跟菊花一起焗水飲用。



抗過敏菊花茶

材料：

菊花 6-8朵

羅漢果 5克（一節拇指大小）

雞蛋花 2朵

做法：

1.將所有材料加入200毫升85度以上熱水，然後將所有水和雜質倒出不喝。

2.第二次加入200毫升熱水後浸泡5-10分鐘後即可飲用。



注意事項：

羅漢果和菊花性質有少許偏寒，每天不可喝超過1公升。

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責任編輯：沈佩珊

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