【我們的樂隊】謝霆鋒選秀第4集破6億點擊　蕭敬騰鄧紫棋提點參賽者

▲ 謝霆鋒有份參與的《我們的樂隊》破六億點擊。

由謝霆鋒擔任營運總裁的選秀節目《我們的樂隊》日前播出第四集，今集更舉行首次試聽會，而節目贏得不俗口碑，隨着賽程愈趨激烈，令點擊率更突破六億。節目中，霆鋒為選手們給予意見，他亦希望通過節目為喜愛重型搖滾的人們正名，傳遞出不應該有任何一種音樂被排斥的觀點。

謝霆鋒、王俊凱、蕭敬騰以及嘉賓鄧紫棋負責選拔參賽者，霆鋒於爆不爆燈的選擇尤其謹慎當其中一隊樂隊表演完畢後，霆鋒正在考慮按不按爆燈鍵時，竟被特別嘉賓鄧紫棋搶先按下爆燈鍵，霆鋒被突如其來的舉動嚇到呆着當場，表情十分搞笑。

▲ 謝霆鋒給予評分時表現專業。

【豪宅曝光】謝霆鋒王菲愛巢意外曝光 貓奴霆鋒超大客廳陪主子玩樂

身為營運總裁的霆鋒，很關注樂隊的商業價值以及其是否能有長遠的發展。因此在投票方面，霆鋒除了按個人喜好外，也要綜合觀眾的反應才能做出選擇。

▲ 謝霆鋒為參加者提供意見。

【因為愛所以愛】謝霆鋒型爆彈走電結他Pick 《我們的樂隊》第2集達3億點擊

在樂隊表演結束後，霆鋒一針見血地指出樂隊成員間距離太遠，令他們不像一支樂隊，更建議他們應該多磨合及溝通，以呈現出完美的舞台效果。

除此之外，霆鋒聯同市場總裁王凱搞事，戲弄蕭敬騰，他問蕭敬騰：「到底看了多少女鼓手？」原來蕭敬騰看好其中一隊樂隊的女鼓手，隨後王俊凱突然要求導演放下梯子，讓蕭敬騰和鼓手「牽手成功」，但霆鋒見狀連忙say「NO」，引得現場連環爆笑。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF