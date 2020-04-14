  • 21°C
香港時間 : 2020414日 (週二) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】位元堂10間門市派2,000份口罩防疫禮品包　全線門市推免診金+藥費半價優惠【附指定門市地址】

精明消費 19:22 2020/04/14

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

位元堂向長者免費派發健康防護禮品包。（相片由位元堂提供）

新冠肺炎疫情全球大流行，口罩及防疫用品仍是市民需求之物！位元堂於4月向長者免費派發2,000個健康防護禮品包，亦為市民提供免診金及第一劑中藥藥費半價優惠，齊心抗疫！

位元堂今日（14日）在Facebook宣布在指定10間指定門市，向長者免費派發2,000個健康防護禮品包，每個禮品包總值港幣$560，內含共9件物資，包括：

  • 1盒50個口罩
  • 1支珮氏酒精搓手噴霧
  • 1罐位元堂養陰丸
  • 1包位元堂板藍根清熱解毒茶
  • 1樽位元堂特選冰糖燕窩
  • 1包位元堂阿膠棗
  • 1包位元堂雙層潤喉軟糖（蜂膠羅漢果配方）
  • 1張位元殿堂尊貴會員咭和1張位元堂診症禮券

位元堂表示派發對象為年滿65歲或以上、持有社會福利署「長者咭」及由位元堂發出之換領信正本的香港居民。

另外，位元堂亦早於今年3月初起，在遍佈港、九、新界設有註冊中醫師駐診服務的香港門市，提供免診金及第一劑中藥藥費半價，更歡迎長者使用醫療券支付藥費。

（相片由位元堂提供）

派發健康防護禮品包的指定10間指定門市地址，即睇：https://bit.ly/2K6jLDD

責任編輯：王芷瑩

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 口罩

最高瀏覽

【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩
22:53 2020/04/13
【口罩供應】BEF+PEF+VFE達99% 盾牌口罩突發開售5至12歲中童口罩
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
13:22 2020/04/13
【疫情慘案】隔離令下媽媽獲准外出購物釀悲劇　13歲女兒獨留在家慘遭破門入屋姦殺
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
今日 11:20
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅