【口罩供應】位元堂10間門市派2,000份口罩防疫禮品包 全線門市推免診金+藥費半價優惠【附指定門市地址】
精明消費 19:22 2020/04/14
新冠肺炎疫情全球大流行，口罩及防疫用品仍是市民需求之物！位元堂於4月向長者免費派發2,000個健康防護禮品包，亦為市民提供免診金及第一劑中藥藥費半價優惠，齊心抗疫！
位元堂今日（14日）在Facebook宣布在指定10間指定門市，向長者免費派發2,000個健康防護禮品包，每個禮品包總值港幣$560，內含共9件物資，包括：
- 1盒50個口罩
- 1支珮氏酒精搓手噴霧
- 1罐位元堂養陰丸
- 1包位元堂板藍根清熱解毒茶
- 1樽位元堂特選冰糖燕窩
- 1包位元堂阿膠棗
- 1包位元堂雙層潤喉軟糖（蜂膠羅漢果配方）
- 1張位元殿堂尊貴會員咭和1張位元堂診症禮券
位元堂表示派發對象為年滿65歲或以上、持有社會福利署「長者咭」及由位元堂發出之換領信正本的香港居民。
另外，位元堂亦早於今年3月初起，在遍佈港、九、新界設有註冊中醫師駐診服務的香港門市，提供免診金及第一劑中藥藥費半價，更歡迎長者使用醫療券支付藥費。
派發健康防護禮品包的指定10間指定門市地址，即睇：https://bit.ly/2K6jLDD
責任編輯：王芷瑩