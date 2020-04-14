【口罩供應】位元堂派2000份口罩+搓手噴霧+燕窩+養陰丸　一文睇清10間指定門市地址【內附地址】

▲ 位元堂10間指定門市向長者派健康防護禮品包。（相片由位元堂提供）

位元堂今日（14日）在Facebook宣布在指定10間指定門市，向長者免費派發2,000個健康防護禮品包，每個禮品包總值港幣$560。

位元堂表示派發對象為年滿65歲或以上、持有社會福利署「長者咭」及由位元堂發出之換領信正本的香港居民。

指定10間指定門市地址如下：

銅鑼灣波斯富街 108-120 號寶榮大廈地下 A-B 舖

太古城道 18 號太古城中心 2 期地下 62 號舖

佐敦道 31-37 號及白加士街 75 號百誠大廈地下 B 舖

旺角彌敦道 575 號 Ladder Dundas 地下

黃大仙龍翔道 136 號黃大仙中心北館 2 樓 N203 號舖

沙田中心 3 樓 25A&25P 號舖

大埔廣福里 21 號正發樓地下 B1A 舖及 B1 單位閣樓

荃灣蕙荃路 22-26 號綠楊坊 F18 店

將軍澳彩明街 1 號彩明商場 2 樓 227 號舖

上水新康街 25 號地下

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩