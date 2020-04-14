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【口罩供應】縱橫遊發售「防耳痛」兒童口罩　PFE、BFE及VFE均達99%

社會 19:28 2020/04/14

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

縱橫遊今日（14日）宣布在官網發售兒童口罩。（縱橫遊Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，旅行社縱橫遊今日（14日）在官網公布限量發售日本「PIP Health 呼吸快適」兒童口罩，但無註明售賣的口罩總數，市民訂購後憑確認電郵可於周四（16日）起到縱橫遊尖沙咀分行取貨。

縱橫遊在Facebook指，今批兒童口罩每盒30個，規格方面在PFE、BFE及VFE均達99%，官網說明耳帶採用柔軟圓形鬆緊帶，長時間佩戴也不易造成耳朵疼痛，每盒售價268元，限量供應，但無註明口罩批次總數，另在官網指暫無限制每人訂購數量，額滿即止。有關口罩詳細規格如下：

品牌：日本PIP-Health小童口罩
尺寸：約14.5厘米 x 9.5厘米，每盒30枚
價錢：會員價每盒268元
規格：VFE>99%、BFE>99%、PFE>99%、PM2.5、3層構造、防飛沫、防花粉、JHPIA認證、獨立包裝
產地：中國製造
網上訂購連結：https://bit.ly/2Vp9QOB

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責任編輯：馮琪雅

口罩 縱橫遊 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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