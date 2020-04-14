【新冠肺炎】新增3宗確診全部人曾外遊　一文看清個案詳情及居所

▲ 本港連續三日錄單位數本地確診個案。 （梁偉榮攝）

新冠肺炎肆虐，衞生防護中心公布，截至今日（14日）下午4時，正調查3宗新增確診個案，是連續三日錄得個位數確診數字，至今本港個案累計1,013宗（包括1,012宗確診個案和1宗疑似個案）。

【新冠肺炎】新增3宗本地確診及1宗海外輸入 連續第三日單位數增幅

今日公布的新增個案涉及3名男子，年齡介乎16至53歲，全部曾於潛伏期身處外地，兩人為留學生。衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

按此看個案詳情及接觸者追蹤資料

【新冠肺炎】歌唱家莫華倫返港後檢測陰轉陽再確診 曾外遊德國美國意大利和泰國

莫華倫返港後再確診

另外本港亦錄得一宗外地個案，據了解，該男子為61歲著名歌唱家莫華倫。他3月15日出現發燒，曾在3月5日至4月12日訪德國、美國、意大利和泰國，早前於泰國確診，康復後病毒報告呈陰性，亦4月11日亦取得醫院健康證明可以登機，抵港後在亞博館其深喉唾液樣本再呈陽性，現於東區醫院留醫。

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