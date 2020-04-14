起重機司機涉藏有煙霧彈被控　案件押後待終院就同類案判決

▲ 案件於區域法院再提訊。（資料圖片）

23歲起重機司機於去年8月涉藏有煙霧彈被捕，他其後被控製造炸藥等3項控罪，案件今（14日）於區域法院再提訊。辯方指得悉終審法院將於6月中審理1宗同樣涉及管有煙霧餅的案件，案中法律爭議為涉案物品是否屬於爆炸品，因此要求將案件押後，以待該案裁決獲批。

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涉案被告盧俊希早前被控製造炸藥、管有攻擊性武器和管有物品意圖損毀財物共3項控罪，案件今再提訊時，辯方要求將案件押後至8月4日再訊，因終院將於6月16日審理1宗同樣牽涉煙霧餅的上訴案件，當中主要法律爭議為涉案物品可產生煙火效果，是否就等同是爆炸品。辯方指有關議題與本案有極大關聯，據知終院已就受理該案上訴，因此希望將案件押後，以待該案裁決。

法官批准有關申請，但強調即使8月4日終院尚未有裁決，法官認為被告屆時亦可先行答辯，因為屆時辯方理應已得知控方指控，若被告不同意有關指控，即可先排期審訊，若途中終院就該案頒布裁決即另行處理。法官將案件押後至8月4日再訊，期間被告獲准保釋候訊。

據司法機構網頁顯示，終院將於6月16日審理公開大學學生關迦曦提出的上訴，該案案情指，2015年底，立法會恢復《2014年版權（修訂）條例草案》二讀期間，該案上訴人於金鐘海富中心被警員截查，警員於上訴人身上搜出煙霧餅，上訴人經審訊後被裁定管有爆炸品罪成，判囚3個月。上訴人其後向上訴庭提出上訴被駁回，他早前向終院申請上訴獲受理，屆時將主要爭議《刑事罪行條例》中爆炸品的定義。

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記者：楊詠渝