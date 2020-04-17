【英雄本色】黎彼得是周潤發「老表」？　「豹叔」剖析發哥內心：重情卻少傾訴對象

▲ 黎彼得跟周潤發曾出生入死，更成為好兄弟。

人稱「鬼才填詞人」的黎彼得除創作不少經典作外，他於圈中更廣結良緣，除與梅艷芳、張國榮、劉嘉玲等巨星熟稔外，更與周潤發是好朋友，當年曾共患難，二人甚至以「老表」相稱。

早年黎彼得屬音樂界、周潤發屬影視界，二人似「大纜都扯唔埋」，黎彼得接受TOPick訪問說到與發哥源淵稱，二人初相識於TVB：「發仔私下是一個好調皮的小朋友。70年代，我們在TVB裡認識，當時我在宣傳部，他跟任達華拍《有樓收租》，有時過來菲林部睇片，大家見到面點頭打招呼。」

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▲ 黎彼得大談跟發哥的源淵。（經濟日報圖片）

周潤發黎彼得美加登台

直至1983年，黎彼得為珠城製片有限公司出品的電影《叔侄·縮窒》擔任監製，而剛巧珠城電影公司跟發哥開設的「影武者」電影公司地址很相近，加上鄭則仕的關係，二人變得熟稔。

直至某次一起去美加登台，二人在途上成為好朋友，更曾一同出生入死：「曾經共患難，不想說太多啦，因為牽涉好多事（涉及人身安全？）是呀。當時好驚，他亦很照顧我。」

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▲ 身為影壇巨星的發哥也曾有迷失之時。（經濟日報圖片）

發哥由毒藥變神仙水

年資深的影迷都知道，發哥今天雖然是天皇巨星，可是他初入影圈時，因為多次主演的電影都票房失利，曾經被稱「票房毒藥」。

黎彼得說箇中原因：「因為他當年『爛做』呀，說他恨錢又得，任何人搵他拍戲都照拍，即是濫拍，結果票房很差。後來靠《英雄本色》及《監獄風雲》等彈起。」事實在80年代中，周潤發憑《英雄本色》走紅後，連續幾套主演影片大收，轉而被稱為「票房神仙水」。

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▲ 發哥當年憑《英雄本色》洗脫票房毒藥稱號。

發哥與黎彼得傾心事

其後發哥於影壇發展順暢，周潤發沒有忘記昔日老友。

某次，發哥與梁朝偉拍《辣手神探》，黎彼得往片場探班，發哥跟他說心事，黎彼得說：「他問我一句說話︰『你入娛樂圈抱有希望嗎？』，他當年好感慨，真的當我兄弟。」

黎彼得續說：「其實他想問我有否覺得失望？我答他：『我都沒有抱任何希望，怎會覺得失望？』，他至今依然記得這席話。」

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▲ （經濟日報圖片）

周潤發念舊重情

在大眾眼裡，發哥得到不少人喜愛，但原來也有孤寂時。黎彼得說：「他個人好moody，不足為外人道，好多事情不愛跟人說，他沒有傾訴對象。」而黎彼得可說是發哥的聆聽者：「可能是吧，我們的對話比較有深度，不會是酒肉朋友，他亦絕對不是一名損友。」

二人好兄弟以「老表」相稱，黎彼得說：「他愛叫我老表，大家熟到不需要多介紹。」

黎彼得讚周潤發對朋友很好，份人又念舊，雖然已貴為巨星，但生活好貼地，「問他約在那裡等？他會說：『整碗牛腩麵啦。』，又愛去西貢食波蘿油。」

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記者：游艾維