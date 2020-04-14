【新冠肺炎】14月大返港女嬰經糞便檢測方法確診　屬全港首宗經糞便找出患者

▲ 所有由歐美抵港人士須在亞洲國際博覽館等候檢測結果。(資料圖片)

本港首度經糞便樣本揪出新冠肺炎隱形患者！香港中文大學醫學院表示，一名14月大的確診女嬰在機場接受由中大醫學院負責的免費糞便檢測服務，發現對病毒呈陽性反應並確診，屬於全港首個以糞便檢測方法找出的患者。

中大醫學院在facebook專頁指，衞生署昨日(13日)公布一名14個月大女嬰確診感染新型冠狀病毒，該名女嬰跟隨家人從海外回港，一直無感染症狀，在機場接受免費糞便檢測服務，結果確診。中大醫學院解釋，現時糞便檢測服務為起始階段，用於機場抵港人士，以兒童及嬰孩為目標，由於嬰孩及兒童較難採集深喉唾液樣本，容易令有關之測試結果呈假陰性，相比之下糞便樣本較容易採集，令檢測效果較準確，過去兩星期已為超過150名嬰孩及兒童進行糞便樣本檢測。

統籌糞便檢測服務的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授表示，團隊發現嬰兒糞便中所存有的病毒量較成人的為高，形容以糞便檢測來追蹤嬰孩患者非常可靠。

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責任編輯：蘇文軒