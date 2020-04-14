【港產口罩供應】Oxyair Mask HK VFE測試結果出爐　通過VFE及Level 2測試VFE多於99%

▲ Oxyair Mask HK晚上在facebook宣布（14日），其VFE測試結果多於99%，正式通過VFE同Level 2測試。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK晚上在facebook宣布（14日），其VFE測試結果多於99%，正式通過VFE同Level 2測試。

Oxyair Mask HK又指，預計將於明日（15日）開售的口罩因受到獨立包裝器材出現問題影響，明日首批口罩將不會獲獨立包裝，直至新包裝機到港。Oxyair Mask HK原定將於4月13至4月17日預售口罩，日前在facebook宣布，預售日期將順延至4月15日。

據Oxyair Mask HK4月8日在facebook指，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。

購買方法

Oxyair Mask HK早前曾宣布，廠方會與The Gulu App合作，買家需安裝此 App 才可作預購。在預售期間，每日早上9:30，下午6:30分兩次派籌抽籤，每次1000個名額 ，合共一萬個名額。而取籌並非先到先得，每次抽籤約5分鐘，即知結果是否成功購買。而成功獲籌者將進入「保護區」，1至4星期內不可再取籌。

Oxyair Mask HK周一（6日）又在facebook專頁教大家用Gulu App取籌方法，帖文中公開教學Video的初版，讓大家有個基本概念，務求開售日進行抽籤時大家會更容易使用。

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責任編輯:羅嘉欣