【齊心抗疫】百佳推長者咭購物三重優惠 　搶銀髮族市場

▲ 百佳宣布4月份向銀髮族加推優惠。（資料圖片）

百佳超市今（14日）宣布，4月份向銀髮族加推優惠，除了原有的周三限定「長者日」優惠，合資格長者於全線香港百佳及旗下超市（GREAT超市及CKC food le parc店除外）購物並出示「長者咭」，即享三重優惠如下：

每逢周三可繼續享受「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品9 折購物優惠

逢周三於百佳買滿150元，可獲贈精選貨品，明天（15日）是維他鈣思寶豆奶250毫升三盒，優惠期分別有本月15日、22日及29日。

每周3天精選產品買一送一 ，涵蓋8至9款常用食品、日用品及抗疫產品，優惠期由4月15至17日，以及4月22至24日。

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百佳盼透過今次多重優惠，讓銀髮族更方便、安心購買所需用品，會視乎情況考慮是否延長或擴大優惠。

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責任編輯：吳卓峰