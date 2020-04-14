「心連心」T恤　關愛無分國界

▲ 設計師吳秋全藉字體設計表達受傷待癒的傷痛感，冀引發無分國界的關愛共鳴。（TML Project圖片）

有本港團隊剛推出「香港心連心」項目，以字體設計演繹不同地區及國家受新冠肺炎疫症影響的傷痛感覺，再印到T恤上。扣除製作費後，收益會用來購入護理物資。

扣除製作費 收益購護理物資

據設計師吳秋全稱，首批T恤設計已涵蓋50個國家或地區，每兩周會更新款式，全套料共有101款。他跟MCL創意兵團共同設計的字體以造型、肌理、效果傳達受傷待癒的傷痛感，藉同理心引發人類無分國界、種族的關愛共鳴，冀為各地民眾打打氣。

以紅藍為主色的「香港」T恤，採用了本地招牌常見的北魏體，再運用花斑、傷痕、干擾的綫條表現出受感染、衝擊和傷害的意匠。「台灣」設計中，隱然可見地標台北101；「日本」有旭日待升的富士山；「美國」則以星條國旗和自由女神像為本。

吳秋全解釋，所有T恤皆有的紅色印章是東方文化的圖騰，象徵承諾，有共負一軛之意，印章的文字「Heart 2 Heart」有顆不經意的手繪心形，冀表達「香港有我，心連心世界抗逆同行」。

所有T恤由本地製衣商興迅集團旗下TML（To Make Locally）於荃灣的數碼工場製造，永翔印務負責包裝。TML網頁現有12款可供公眾選購，每件99元，團體購入10件或以上，可加入自選標誌。收益扣除成本後，團隊會購買抗疫物資予本地慈善團體或社群。

▲ TML Project圖片