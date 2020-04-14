【育兒心得】留家避疫最大收穫　尋回最簡單的快樂

▲ Esther認為:「疫情令我們尋回最簡單的快樂，整一個蛋糕、焗一個Pizza、煮一餐飯，一家人窩在家裏便是快樂了」。

這件事情一直想做，但覺得好複雜又需時，我怕麻煩，所以從沒有做過！

不過，近來經常要在家，這個念頭又再出現。後來發現，只要有部「架撐」，就會省時很多，解決了我怕麻煩的問題。但「架撐」太貴，唯有上網靜静等待適合又平宜的二手貨。

最後，「架撐」找到了，我彷彿回到童年，像終於等待心愛玩具般高興，急不及待預備進行我的第一次。

我懷著興奮心情預備這一直想做的事情，就是親手裝作一個海棉蛋糕，以為買了一部廚師機，只要張羅食材便可以了，卻發現並非我想像般容易！ 或許大家都待在家發霉太耐，人人都要想找些新意思，所以，當我進入這間烘焙店，還以為可以買到所有材料之際，店內竟然人頭湧湧，都在搜羅我想要的東西。

我幾經辛苦才在人潮中鑽到收銀處前面問老闆： 「有冇低筋麵粉？」 老闆有點不好意思回答： 「賣晒！」 我重複他的答案： 「賣晒???」 我有點不可置信，烘焙店沒有麵粉，就等於糧油店無米賣、麵包舖無麵包賣一樣的奇怪！

老闆還好心對我說：「你揀到啲乜嘢就快啲俾我，我幫你keep住，如果唔係又好快冇！」 我的烘焙高手朋友告訴我，現在麵粉一出就好快清，City Super賣烘焙食材及工具的售貨架也經常清空，超級市場買不到cream，廚師機銷量也上升，因為近期大家都瘋狂愛上在家焗麵包和整蛋糕。

朋友提議我去759，那裏比較多貨及便宜。去到759，發現麵粉就在非常當眼的收銀處前面。我相信是剛入貨的，我趕快拿了幾包排隊俾錢，忽然發覺，我的隊前隊後都是買麵粉的，並且是一買4、5包的，可想而知烘焙受歡迎的程度。

無怪乎近日社交網站充滿了整麵包、整蛋糕、整烏冬及整意粉等各式各樣post，各人都發揮他們的創意煮食小宇宙，分享彼此的食譜。 我經常都說，小朋友要有多些無聊的時間，才有機會發現自己的興趣，爆發創意，享受興趣的快樂。我相信父母現在應該明白了，在疫情的這幾個月，大家都被迫在家，假期也不可以外遊，所以有很多時間發揮、甚至發明，做到了，便快樂了！ 能夠找到這種簡單的樂趣，絕對是疫情中甚鉅建設性的好事！

許冠傑因應疫情舉行的網上演唱會，令很多香港人十分感動，其中一個原因是他那充滿簡單哲理的歌詞，是幾十年了前寫的，那時是沒有Internet、沒有手提電話、生活比較簡單的香港，用在今天的環境下，卻仍然令人相當有共鳴！

「快樂是陽光普照的清晨 快樂是流水美妙的音韻 快樂其實分分鐘把您等 只要您識得點去搵 快樂是尋找天際的星辰 快樂是回憶沙灘的足印 快樂其實邊一位都有份 不管您是富或貧 快樂是離開都市的煙塵 快樂是回家往浴缸一浸 快樂是一首好歌嘴裡哼 一張晚報 一杯香檳。 快樂是賢妻給我的精神 快樂是兒子親暱的一吻 快樂長伴我這一生 皆因我是快樂人！」

疫情令我們尋回最簡單的快樂，整一個蛋糕、焗一個Pizza、煮一餐飯，一家人窩在家裏便是快樂了，大家都可以是一個快樂人！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。

撰文 : Esther Chu 我家孩子不上幼稚園