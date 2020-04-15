【新冠肺炎】女子留家3周足不出戶仍染疫　曾無戴手套拿送上門貨品

▲ 女子留家3周足不出戶仍染疫，曾無戴手套拿送上門貨品。

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，美國至今已有613933確診個案、2.6萬人死亡，當地一名女子依照專家呼籲，留在家中足不出戶預防感染新冠肺炎，惟3周後仍中招，她憶述，曾有義工送食物到門口，雙方保持距離未有接觸，但她沒戴手套拿起送上門的食物袋，疑因此被感染，據指該名送貨女義工之後確診新冠肺炎。

居家自主隔離3周亦中招

綜合外媒報道，居住在北卡羅來納州女子Rachel Brummert，因擔心自己染疫，自3月時去過一次藥房取藥後，便一直居家自主隔離3周，但之後出現發燒、咳嗽、呼吸困難、嗅覺喪失、疲勞、頭痛等症狀，上周四（9日）確診感染新冠肺炎。

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Brummert憶述，在過去3個星期自我隔離中，幾乎沒有和任何人接觸，丈夫曾到雜貨店購買物品，但和對方分房居住，保持距離。她曾到家門口的郵箱取信件，當時有戴手套，也無叫過外賣食物。

▲ Brummert直言感染新冠肺炎感到害怕。（相片來源：Rachel Brummert facebook）

不過，曾有女義工送食物到門口，她向對訪說多謝，當時雙方隔了一段距離，兩人未有接觸，但她沒戴手套，便拿起裝食物的袋。有報道指，該名送貨女義工之後的病毒測試呈陽性反應，即確診新冠肺炎。

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Brummert直言感染新冠肺炎感到害怕，她自己都不知道如何感染病毒，提醒市民新冠肺炎易傳染，感染途徑經常無跡可尋。

內地醫學網站「丁香醫生」便解構疫情期間叫外賣的迷思。

Q.萬一外賣員感染了新冠肺炎？

A. 如使用外賣APP的情況下，建議採取「無接觸配送」，即不要面對面簽收外賣，讓外賣員將外賣放到指定地點，避免因飛沬傳播而交叉感染。如需與外賣員面對面接觸，記得先戴好口罩。

Q.萬一外賣包裝上有病毒？

A. 就算包裝上有新型冠狀病毒「僥倖」存活，濃度也不足以導致感染。另外，建議接觸包裝後盡快正確洗手，才接觸口鼻、眼睛，這樣就沒問題。

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責任編輯：羅嘉欣