【開心速遞】呂慧儀被數罪行張景淳即發長文護花　IG反擊：今次有點不公平係過份

▲ 張景淳回應總總不實指控。

繼早前呂慧儀被指拍TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》期間，發火鬧走無綫女主播一事後，再有報道以聲稱是知情人士身份爆料指，呂慧儀常欺負《愛‧回家之開心速遞》特約演員，以及在化妝間VIP房與緋聞男友張景淳幽會。

有關呂慧儀兩宗罪的報道，在今天（4月15日）凌晨才在網上發布，張景淳於今天早上約7時，即以個人社交媒體發長文代呂慧儀澄清，逐一撃破指控，而且用詞中頗有怒火。

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▲ 張景淳和呂慧儀是緋聞情侶。（取自張景淳IG）

面對幽會指控

面對各種指控，張景淳認為：「有必要講清楚，因為實情是工作反而被亂說係好委屈的」。

首先，澄清幽會事件實為錄製網上廣告片，並上載電話影片存檔，張景淳表示：「在根本沒有多餘時間剩的全廠full schedule工作天裡，蟹趁中午lunch break把握時間，借用了化妝間裡面；備有獨立洗手盤（和設有24hr監控鏡頭的）的vip化妝房間作拍攝用途，拍攝洗手示範片段。」

▲ 張景淳IG澄清。（取自張景淳IG）

張景淳續指：「分開了兩天拍攝（第二次因要補拍追加內容）。兩次每次分別借用大概10分鐘左右，拍攝了合共20多30個take的家居洗手示範廣告片，務求拍出一條最好效果的成品交貨。」

對於幽會3小時的指控，張景淳認有人誇大事實：「不負責的知情者，你對眼咩事呢？生理時鐘定隻錶有問題？定以為個間係精神時光屋裡面十分鐘=外面三個鐘？好喜歡造謠？不如唔好咁啦。」

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力撐呂慧儀表裏如一

對於有人形容呂慧儀對《開心速遞》的特約演員態度很差，張景淳立即為呂慧儀護航：「成個團隊都知道，蟹係一位人前人後都表裡如一，為人率直大情大性的藝人。平時十分照顧團隊，對業餘特約表現顯得很迷茫的時候或持續達不到所需要求時，都會盡量幫助，提點和示範。」

張景淳認為《開心速遞》劇組團結一致：「無論係互相幫忙拍片，定演員間互相提點幫助大家做好啲，大家一直都係貫徹緊一個團隊/一家人嘅精神。盡力喺有限時間有效率完成工作。所以作品先至日日速遞到俾大家。」

▲ 呂慧儀被指對特約演員態度不好。（《開心速遞》截圖）

張景淳最後以「我覺得今次有點不公平。係過分（份）。明白的，最近無新聞。就這樣吧。」作為總結。而文章的標籤中，張景淳以「不要製造謠言啦」、「唔知亂報料能獲得什麼獎賞」、「不負責任的知情者」、「搞清楚先寫啦」、「何必八八卦卦」、「良知」以示不滿。

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