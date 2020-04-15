【良心老闆】50歲合約清潔阿姨工作量減憂被裁　良心老闆主動提出放有薪假︰辛苦功臣

▲ 台灣有名50歲的合約清潔工姨姨，遇上良好老闆主動讓員工放有薪假。

新冠肺炎疫情影響民生經濟，裁員失業逼放無薪假變成常事，不少「手停口停」的基層工憂心下一個受影響的會是自己。台灣有名50歲的合約清潔工姨姨，一直擔心在疫情下工作會受感染，可是更擔心工作不保。她在網絡分享遇上良心老闆，主動提出在現時工作量大減之下放有薪假，大獲網民讚賞。

昨日（14日），在Facebook群組「爆怨公社」，有名女網民發帖她的工作經歷，當了清潔工大約10年的她，表示自己跟同事們大多數在辦公大樓、銀行門市、社區大樓等地方工作，同事主要是上年紀的姨姨叔叔，50歲的她在當中算年輕。很多同事是家裡的經濟支柱。

在疫情下，清潔工像是沒有受到關注，他們的工作屬高傳染風險族群。發帖網民表示大家擔心己不小心被傳染，家裡的失去經濟支柱，亦擔心影響家人健康，慨嘆多擔憂︰

更害怕不知在哪裡沾染了病菌，而危害了家人。幾個清潔社區大樓的同事，因為承受每天那些誰誰誰好像在居家隔離、那個某號某樓的兒子剛從國外回來等，每天擔心受怕到睡不著覺而離職。

▲ 發帖網民在疫情下工作很多擔憂。（圖片︰爆怨公社）

重視員工防護

雖然工作艱辛，但好老闆明白同事辛勞，不厭其煩的叮囑同事口罩及手套要戴好，回到家要馬上洗澡喔。至3月開始，清潔公司出現危機，由於很多公司開始實施在家工作，清潔工的需求就大減，前線開始擔憂無糧出，而發帖網民更是合約制員工，更易飯碗不保。而發文的早上她就收到老闆的致電，讓員工放有薪假。

和許多的老闆、企業主溝通過，他們休息多久，我們的薪水一樣照領，不扣一分錢。有老闆跟清潔阿姨說，平時我們有乾淨整潔的辦公環境，她們是最辛苦的功臣。最近就請她們安心的休息，不要擔心薪水的問題，也謝謝平時的照顧。

網民表示聽到老闆的這些話，瞬間掉淚︰「沒想到，我們這些社會微小的螺絲釘，也有真正的存在感的時候。」

感謝清潔工默默付出

有關帖文大獲網民讚賞，一來感謝清潔工在疫情下的付出，包括︰「感謝各位清潔人員，沒有你們，我們不能安心使用各個空間」，二來大讚一眾暖心好老闆， 希望社會更多替員工著想的企業家及老闆，一起共度時艱。

更多受疫情影響的基層相關報道，即睇︰

【基層哀歌】一家三口住深水埗110呎劏房困獸鬥 單親媽一個口罩用幾日憂兩孩健康

【基層哀歌】從事零售業兒子放無薪假收入大跌 媽媽執多幾轉紙皮望減輕負擔

【基層哀號】基層清潔工疫情下失業陷困境 一家四口節衣縮食慘被業主加租

責任編輯︰王俊賢