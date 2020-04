▲ 哈佛大學為鼓勵民眾在家抗疫,聯同網上學習平台edX推出64個免費線上課程,完成課程後可購買證書。(iStock相片)

新冠肺炎疫情下,人人在家抗疫,不妨把握機會自主學習。哈佛大學為鼓勵民眾在家抗疫,聯同網上學習平台edX推出免費課程,完成課程後可購買證書,人人都可以讀過哈佛大學!

免費課程涵括法律、科學、政治、經濟、社會科學、醫學等學科,當中較知名的著有《錢買不到的東西》作者Michael Sandel教授主講的「Justice」、電腦科學系CS50系列教寫遊戲開發、應用程式等。

▲ 一系列數據分析、程式開發課程受歡迎。(網諳截圖)

政治方面也有「Contemporary China: The People's Republic, Taiwan, and Hong Kong」、「China and Communism」等,想貼近疫情,也有醫療權威開設的「Mechanical Ventilation for COVID-19」。

▲ 課程時數及節數與大學課程相近,上完更可購買證書。(網站截圖)

課程為期3至12個星期不等,每星期約花3至6小時,猶如在大學上課。修畢課程後,加考慮購買證書,以「Justice」為例,只需99美元/約772港元。

記者:陸明敏