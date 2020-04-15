【消委會】檢測本港24款消毒酒精　6款含甲醇長期使用可慢性中毒

▲ 消委會檢測本港24款消毒酒精，發現6款含甲醇長期使用可慢性中毒。

疫情下市民對消毒用品需求急升，但坊間亦開始出現劣質貨品。消委會於本港6區的藥房購買24款消毒酒精樣本，並委託本地一間實驗所進行酒精成分及容量測試，發現6款樣本含有甲醇。

消委會收到與消毒酒精產品相關的投訴數字亦見上升趨勢，2019年全年有6宗投訴個案，而今年1至3月已收到76宗投訴個案。消委會於今年3月11日至13日在荃灣、沙田、觀塘、旺角、北角和銅鑼灣6區的藥房購買了24款消毒酒精樣本，並委託本地一間實驗所進行酒精成分及容量測試。

消委會發現24款消毒酒精樣本的售價懸殊，每支由$9至＄98，每毫升則介乎$0.04至$0.50不等，相差逾12倍。24款樣本中，8款成分標示為「Isopropyl Alcohol」（異丙醇），5款標示為「Ethanol」（即乙醇），餘下11款樣本沒有標明酒精名稱，只以「消毒火酒」、「酒精」、「Alcohol」或「Rubbing alcohol」標示。另外有23款有標示酒精淨含量（Net Volume）。

測試結果顯示：24款樣本中，6款檢測到微量甲醇，包括：

小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75%

護安身消毒火酒75%

浮來春75%酒精消毒液

Toppa消毒酒精Rubbing Alcohol75%

SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant

免洗手酒精消毒噴霧75%

「華駿」隨後向消委會提供第三方的測試報告副本，顯示該產品的乙醇含量達75%以上。而該供應商亦就「小野田Onoda消毒酒精Rubbing Alcohol75%」樣本進行甲醇測試，結果少於0.01%。而「國偉」及「洪記批發」向消委會會表示為安全理由，已把「SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant」及「免洗手酒精消毒噴霧75%」消毒酒精產品下架。

甲醇（Methanol）是一種含有毒性的有機溶劑，進入人體後可導致中毒、中樞神經系統症狀、代謝性酸中毒，長期吸入甲醇更有可能導致失明和腎衰竭。根據世界衞生組織（WHO）的毒性數據，甲醇的建議安全攝入量約為每天0.5毫克/公斤，即一個70公斤重的成年人一天不應該吸入或飲用超過35毫克的甲醇。如果按本測試中甲醇含量最高的樣本計算，則相等於大約104毫升才會超出世衞建議的安全水平。

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雖然該6款檢出甲醇的樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但由於產品的標示用途為消毒，在洗傷口的過程中，酒精有機會直接進入血液，亦有可能從皮膚或呼吸攝入，長期使用的話，有機會造成慢性中毒或引致健康問題。部分消費者或會利用這類消毒酒精自製搓手液或用作日常家居清潔，因此吸入酒精的機會和分量亦會提升。根據衞生署藥物辦公室的《藥劑業及毒藥條例》的指引，消毒用品包括消毒酒精不被列入為藥物，故本港目前沒有規管消毒酒精的相關法例。但由於甲醇屬於有害物質，含有甲醇的產品有機會觸犯《消費品安全條例》。

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7成半樣本酒精濃度比聲稱低

24款消毒酒精樣本中，有22款標示酒精含量為75%，1款標示為70%，另有1款標示為95%。測試結果顯示，標示75%酒精的樣本中，有16款的乙醇及異丙醇含量不足75%。

當中有3款樣本的實際酒精含量更少於70%，包括：

Peace消毒火酒75%

金星消毒火酒Isopropyl Alcohol 75%

SONYAU 75% External Spray Compound alcohol disinfectant

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而「天然乙醇Ethyl Alcohol 70% Solution」標示70%，實際乙醇含量則分別只有65.7%；「醫葯酒精95%乙醇」標示有95%，其實際乙醇含量則只有89.3%。

根據世衞的指引，一般醫護使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或異丙醇才能有效殺死細菌和病毒，但酒精濃度太高亦不代表更有效。研究指如果使用100%的純乙醇或異丙醇消毒的話，酒精和細菌的接觸時間太短，加上沒有水分作為催化，因此不能通過溶解細胞壁的質膜而殺死微生物。甲醇因揮發性高和消毒能力低，再加上其毒性很高，故不適宜使用在消毒產品中。至於一般飲用酒精如烈酒（威士忌、伏特加、氈 酒、白蘭地等）或中式烈酒（茅台等），當中的酒精含量只有40%至52%左右，因此不能達到殺菌效果。

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責任編輯：林卓昕