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【留家開騷】容祖兒被歌神Sam音樂感動　Joey豪宅自彈自唱許冠傑名曲

娛樂 10:13 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

天后容祖兒近日常宅在家中。（取自IG）

容祖兒（Joey）近日留家隔離，除入廚煮「祖餐」，及在家中客廳做瑜伽，昨日容祖兒又在家中開騷，因為Joey看過周日許冠傑演唱會大有感觸，決定要在網上開唱，並自彈自唱歌神Sam兩首名曲。

歌神許冠傑（Sam）日前舉行全球網上演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為市民加油打氣，最後有約250萬人收看，成績驕人。

天后容祖兒也是其中一位觀眾，日前已分享跟媽媽共同欣賞的興奮心情，昨日宅在家中的Joey，並歌癮大發，拿出結他自彈自唱歌神《難忘你》及《雙星情歌》。 

祖兒上載自彈自唱片段。（IG截圖）

祖兒留言：「許冠傑效應，條片係琴晚嘅，聽完阿Sam唱罷佢嘅一首又一首金曲，那種說不出話來的感覺一直纏繞着我，對的時間聽對的歌那種化學作用實在太強大了，我忍不住也要獻醜，彈得太差所以考慮了很久才po，祝一覺醒來明天會更好。」

雖然容祖兒自評彈得不好，不少網友讚有板有眼，連歌神兒子許懷欣也有讚賞，留言：「Sounds good! Glad you enjoyed my dad’s songs！」 

祖兒唱許冠傑金曲，按此

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撰文 : TOPick柴犬出動

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