【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經　兩成海鹽有微塑膠

▲ 消委會測試39款食鹽，逾6成檢出金屬污染物。

鹽是日常煮食時的必需品，消委會測試了市面上39款食鹽樣本，包括19款海鹽、1款湖鹽、9款岩鹽或玟瑰鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽，以及1款煙燻鹽，發現逾6成食鹽檢出金屬污染物，2成海鹽檢出微塑膠。

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消委會測試結果顯示，所有樣本沒有檢出水銀，當中有25款檢出至少一種金屬污染物，而23款檢出的含量沒有超過香港現行規例會將實施的修訂規例的上限、內地標準及食品法典委員會的上限。

▲ （圖片由消委會提供）

今次的測試中最貴的樣本是次測試中最貴的樣本「The Original Himalayan Crystal Salt」喜馬拉雅山水晶幼鹽(#31)，價值440元。它檢出的鉛含量為每公斤3毫克，經飲食慢性接觸鉛可影響兒童的神經發育及降低智力，亦會影響成人的血壓的收縮壓。

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另外，消委會亦測試了8種微塑膠（microplastics），當中有4款海鹽樣本檢出微塑膠，分別是價值19元的「City' Super」幼海鹽(#8)、價值35元「裕華國貨」天然海鹽(#16)、價值53.9元「食益寶」有機天然海粗鹽(#20)，以及價值48元「Cape Herb & Spice」南非海鹽(#23)，總含量由每公斤114微克至17,200微克。當中以「Cape Herb & Spice」南非海鹽檢出的總微塑膠含量最高，其次是「食益寶」有機天然海粗鹽。

▲ 消委會檢測39款市面上的食鹽，當中逾6成食鹽檢出金屬污染物。（陳靜儀攝）

消委會提醒，雖現時進食微塑膠對人體的影響仍未有一個定論，但由於微塑膠的大小及外觀與沉積物和浮游生物相似，現時的污水處理系統未能完全清除微塑膠，因此海洋生物可能會誤食而令微塑膠進入食物鏈。此外，微塑膠會吸附有害化學物質及釋放微塑膠內的添加劑。

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世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（相當於一平茶匙鹽）。膳食中攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。為避免攝取過量 鈉（鹽）影響健康，應保持均衡和多元化的飲食，避免進食過量的鹽。

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記者：郭詩詩