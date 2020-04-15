【消委會】今年首季接獲逾600宗口罩投訴　騙徒借社交帳號賣口罩收款後失聯

▲ 新冠肺炎疫情肆虐，港人至今仍四出撲口罩。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐，港人至今仍四出張羅口罩。消委會今年首季，共接獲超過760宗有關購買防疫產品的投訴，主要涉及貨品延誤及退款爭議，當中649宗更涉及外科口罩。有不法份子懷疑冒認代購網站開設帳戶，以個人戶口收取貨款後逃之夭夭、存心欺騙；亦有韓國口罩未能如期交付，消費者不但不獲全數退款，更被扣3%手續費；另有商戶對大量訂單應接不暇。

假借銷售開設社交帳號 二維條碼收款後賣方失聯難追究

李小姐今年2月初在社交平台上看到一個代購網站銷售300元一盒的日本口罩，賣方聲稱2月中到貨，她遂透過網站提供的已登記流動支付服務的QR Code（二維條碼）付款。李小姐一周後曾追問口罩到貨期，獲賣方回覆最遲2月20日到貨，惟至2月下旬，事主發現該網站再無更新社交帖文，亦無法再傳送訊息，後來更刪除了社交帳號，於是向消委會求助。

消委會審視相關溝通紀錄，發現當中只有賣方社交平台上之帳戶名稱，並沒有其他營商資料及聯絡方法，而且貨款經由流動支付服務支付予個人銀行戶口，屬個人交易，難以作出調停，事主將個案轉介予警方調查。

韓國口罩到貨無期 申請退款需扣3%手續費

張先生今年1月中留意到社交平台銷售帖文表明韓國口罩預計2月中至2月底到貨，他按指示登入公司網站後，以信用卡支付468元購買6盒口罩。賣方在2月初發帖指預計到貨日期不變，但若顧客不想等候，可於2月中前填寫退款表格，如最終未能交付，便會於3月中扣除3%手續費後退回貨款，張先生屬意等候口罩，故無申請退款。

惟該公司2月下旬再發帖解釋韓國當地口罩供應緊張，估計貨品3月前無法抵港，但會嘗試聯絡其他供應商，張先生指社交平台有不少消費者追問口罩下落，而涉事公司一直未能提供向廠家訂購口罩的紀錄，對取貨無期感到無奈，認為賣方做法不合理，無法履行承諾，令消費者收不到貨品之餘還要承擔3%手續費損失。

賣方強調已於銷售口罩帖文中清晰提及退款需扣取3%手續費，並已交代韓國口罩退款安排，由於現正處理大量已填寫退款表格的訂單退款，而事主未有於限期前提交表格，因此其退款將於3月15日後陸續辦理。

▲ 口罩已在新冠肺炎疫情下成為港人的必備品。（經濟日報資料圖片）

大量訂單應接不暇 現貨酒精消毒液遲遲不發貨

楊小姐今年2月初留意到一間公司的社交帖文標明銷售日本酒精消毒液現貨，配送需時約3至5天，於是下單購買4支，連同運費合共385元，但她等候近兩周未見商戶更新訂單狀態，社交平台亦無發布任何消息，使用各種通訊方式仍聯絡不上賣方，更發現其他遭遇相近的消費者於專頁內留言追問訂單進度。

楊小姐擔心受騙，向消委會投訴，賣方回覆時解釋，因訂單倍增及人手不足，未能適時回應並就延誤致歉，事主最後亦成功收貨。

消委會指，理解市民急於購買防護物資，但呼籲大眾保持理性，在未瞭解產品質素、商戶口碑、買賣條款，甚至交易平台之真偽前，切勿匆匆付款，以免招致損失，甚至耽誤日常防疫，得不償失。

該會提醒，即使商戶透過社交平台銷售貨品，都必須清晰及正確無誤地提供產品資料及有關銷售作出的陳述，否則或觸犯《商品說明條例》，敦促商戶按人手和貨源的穩定性衡量可承接訂單的能力，密切檢視物流運輸的最新狀況，及時公布訂貨及供貨進度，讓消費者有所預算。

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記者：陳曉瑩