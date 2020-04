▲ ONE OK ROCK早前宣布,因疫情全球爆發,泰國、台灣及香港等地的巡迴演唱會將押後演出。(ONE OK ROCK Instagram)

受新冠肺炎疫情衝擊,多場大型演唱會相繼取消或延期。原定今年舉行亞洲巡迴演唱會《Eye of the Storm ASIA TOUR 2020》的日本樂隊ONE OK ROCK亦受影響。

騷期無限期押後,雖然要留在家中,但ONE OK ROCK的粉絲亦不用失望,因為他們昨日於官方Instagram宣布,將按期把2014至2018年的演唱會免費放在YouTube播出,讓粉絲在家也能睇騷!

ONE OK ROCK昨日(14日)於Instagram上載完整時間表,宣布由4月17日至5月31日間,每隔一星期左右,都會於YouTube免費播出歷年演唱會。為期一個月,總共有6場!大家在家抗疫的時候,可以慢慢重溫,想睇的粉絲記得Mark實時間表啦!

▲ ONE OK ROCK歷年演唱會可免費於網上重溫,為期一個月,約一至兩星期一場,均於日本時間11時播出。(ONE OK ROCK Instagram)

