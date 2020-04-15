【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物 售價由$2.9元至56.5元
社會 10:46 2020/04/15
消費會今日（15日）指市面上食鹽樣本的售價相差甚大，由最便宜的每包454克售2.6元，至最貴的每包1,000克售440元，不過售價未必反映產品的安全性和品質，消費會測試了39款食鹽，當中有14款沒有含金屬污染物，售價由$2.9元至56.5元。
結果顯示，有較便宜的樣本沒有檢出污染物，最貴的樣本反而檢出鉛合量超過國際標準，及本港將於今年年底實施的修訂規例的標準，並且檢出的礦物質合量亦不屬様本中的最高。
以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽：
|產品名稱及來源地
|重量
|售價
|總評（5分滿分）
|Tesco餐桌鹽（英國）
|750
|$10.9
|5
|Simply M&S餐桌鹽（英國包裝）
|400
|$15
|5
|首選牌粗鹽（中國）
|454
|$2.9
|5
|The Splce Hunter海鹽（美國）
|133
|$56.5
|5
|第一牌天然粗海鹽（香港包裝）
|454
|$2.3
|5
|裕華百貨天然海鹽（澳洲製造，台灣包裝）
|500
|$35
|5
|Lake Crystal天然有機湖鹽粗鹽（澳洲）
|250
|$33.5
|3.5
|Nature Quest幼鹽（巴基斯坦）
|500
|$35
|3
|食益寶加碘鹽（紐西蘭）
|700
|$27.5
|5
|La Baleine加碘鹽（法國）
|500
|$20.5
|4.5
|伯方の塩粗鹽（日本）
|250
|$23.5
|5
|Golden Shore粗海鹽（澳洲）
|1000
|$12
|5
|御萬家粗鹽（中國製造，香港包裝）
|454
|$4.9
|5
|佳之選粗鹽（中國製造，香港包裝）
|454
|$2.9
|3
【消委會測試】逾6成食鹽檢出金屬污染物可損兒童神經 兩成海鹽有微塑膠
消委會提醒市民應到有口碑的店舖購買，購買前應留意以下事項：
- 細心查看保質期和食用期限，確保產品沒有過期
- 不要購買包裝已破損
- 應購自有口碑的店舖，並留意產品有沒有異樣，變色或異味
- 包裝應密封好，以免受潮而結成境塊狀
- 儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬或放置在潮濕的地方，亦應遠離煮食加熱的爐灶
- 盡快食用完畢
- 如食用量不大，購買小包裝為佳
世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（相當於一平茶匙鹽）。膳食中攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。為避免攝取過量鈉（鹽）影響健康，應保持均衡和多元化的飲食，避免進食過量的鹽。
【消委會】檢測本港24款消毒酒精 6款含甲醇長期使用可慢性中毒
更多消委會報告，即睇：http://bit.ly/3aZbvAO
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://http://bit.ly/2V94aI
記者：郭家穎