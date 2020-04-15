【消委會】一文看清14款食鹽不含金屬污染物　售價由$2.9元至56.5元

▲ 消委會測試39款食鹽，當中14款沒有含金屬污染物。

消費會今日（15日）指市面上食鹽樣本的售價相差甚大，由最便宜的每包454克售2.6元，至最貴的每包1,000克售440元，不過售價未必反映產品的安全性和品質，消費會測試了39款食鹽，當中有14款沒有含金屬污染物，售價由$2.9元至56.5元。

結果顯示，有較便宜的樣本沒有檢出污染物，最貴的樣本反而檢出鉛合量超過國際標準，及本港將於今年年底實施的修訂規例的標準，並且檢出的礦物質合量亦不屬様本中的最高。

以下為14款沒有驗出含金屬污染物的食鹽：

產品名稱及來源地 重量 售價 總評（5分滿分） Tesco餐桌鹽（英國） 750 $10.9 5 Simply M&S餐桌鹽（英國包裝） 400 $15 5 首選牌粗鹽（中國） 454 $2.9 5 The Splce Hunter海鹽（美國） 133 $56.5 5 第一牌天然粗海鹽（香港包裝） 454 $2.3 5 裕華百貨天然海鹽（澳洲製造，台灣包裝） 500 $35 5 Lake Crystal天然有機湖鹽粗鹽（澳洲） 250 $33.5 3.5 Nature Quest幼鹽（巴基斯坦） 500 $35 3 食益寶加碘鹽（紐西蘭） 700 $27.5 5 La Baleine加碘鹽（法國） 500 $20.5 4.5 伯方の塩粗鹽（日本） 250 $23.5 5 Golden Shore粗海鹽（澳洲） 1000 $12 5 御萬家粗鹽（中國製造，香港包裝） 454 $4.9 5 佳之選粗鹽（中國製造，香港包裝） 454 $2.9 3

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消委會提醒市民應到有口碑的店舖購買，購買前應留意以下事項：

細心查看保質期和食用期限，確保產品沒有過期

不要購買包裝已破損

應購自有口碑的店舖，並留意產品有沒有異樣，變色或異味

包裝應密封好，以免受潮而結成境塊狀

儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬或放置在潮濕的地方，亦應遠離煮食加熱的爐灶

盡快食用完畢

如食用量不大，購買小包裝為佳

世界衞生組織建議成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（相當於一平茶匙鹽）。膳食中攝取過多的鈉（鹽）會增加患高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。為避免攝取過量鈉（鹽）影響健康，應保持均衡和多元化的飲食，避免進食過量的鹽。

▲ 消委會提醒市民應小心選擇食鹽。（ 陳靜儀攝）

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記者：郭家穎