【防疫抗疫基金】申請資助企業4至5月裁員隨時被罰　工會揭基金仍存三大漏洞　

▲ 勞工及福利局局長羅致光昨解釋「保就業」計劃時，堅稱無漏洞。（資料圖片）

上周三（8日）宣布成立第二輪1,375億元防疫抗疫基金，當中包括810億的「保就業」計劃（計劃）。計劃下，僱主可在今年1至3月選擇其中一個月作為補貼金額計算基礎，企業領取補貼期間，僱員人數不得少於3月份。

勞工及福利局局長羅致光昨晚（14日）就計劃向傳媒解畫，雖然他強調計劃「無漏洞」，但觀其解釋，不少工會代表指仍有不少「伏位」和未能涵蓋的人士，僱主一個不慎，隨時誤墜法網。

工聯會立法會議員麥美娟今日（15日）出席電台節目時指，計劃存在3大漏洞。她指出計劃只「數人頭」不「對人名」，或令僱主「換血」改聘較低薪人士，建議政府規定需聘用相同員工，方可獲資助。

第二，65歲以上人士因無供強積金而不受惠於計劃。事實上，小巴行業大多司機均為65歲以上，昨日亦有多個小巴營辦商發聲，要求政府正視漏洞。

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最後，失業人士不獲保障，麥美娟建議政府成立失業援助計劃。

部份坊間的疑問及羅致光的回應：

Q：如果企業4月支撐不住裁員20人，6月領取政府補助時未及請回20人，僱主會否被罰？ A：企業會被罰款，金額視乎未達標情況而定

Q：企業申請資助後，能否炒高薪舊人，請低薪新人？ A：政府「只對人數，不對人名」，以上行為不在政府管轄範圍。

Q：如企業1月時有員工100人，3月裁至80人，但僱主選1月作補助計劃計算基礎，企業能否獲100人份的補助 A：能，政府變相補貼每名員工逾半薪酬

Q：申請時間和領取時間？ A：計劃為期6個月，將分兩期推行，首輪補貼將於5月底前接受申請，目標在6月底前發放6至8月補貼；而9至11月補貼則容後公布。

Q：申請需要的文件？ A：初步要求僱主要向強積金信託公司申請一份供款證明文件

Q：罰款細節？ A：若涉及欺詐是刑事罪行，當局亦有權追回部份或全部資助，或從民事途徑追討。

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責任編輯：陳梓蔚