【消委會】調查去年超市貨品食米加價最多平均加8.5%　一款食米加幅達18.5%

▲ 消委會調查2019年超市230項貨品的售價，當中食米價格升幅最高，售價較2018年升8.5%。（經濟日報資料圖片）

消委會發現去年本港3大連鎖超級市場共230項貨品的總平均售價，較前一年上升0.6%，當中以「食米」價格的平均加幅最大，達8.5%，有牌子升幅更高達18.5%；而今年首兩月有3款食米平均售價，更上升1成。

不少市民習慣到超市購買日常食用品，消委會在2019年檢視本地3間大型連鎖超市，包括華潤萬家、百佳及惠康，共230項貨品總平均售價，發現較前年輕微上升0.6%。在劃分成50組的貨品中，27組貨品售價有上升，當中食米的售價升幅最高，8款食米在2018年亦上升6%至15.6%，其中「雙羊牌澳洲百搭米王5公斤」升幅達18.5%，即是由63.3元增加至75元。

消委會引述部分食米供應商解釋，去年食米價格較貴的原因，除了因來貨價上漲外，內地去年開始由美國進口大米，加上澳洲近年乾旱及受嚴重山火影響收成，都令食米價格有上漲壓力。

消委會亦因應今年初因新冠肺炎疫情而出現的「搶米潮」，比較今年頭兩個月的食米售價，發現7款食米平均售價都有在2月時上升，當中3款按月貴約1成，呼籲進口商及零售商穩定供應及價格。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀說，去年社會運動令部分家庭減少外出，改為留家用膳，令食米需求增加，認為穩定食米供應及合理價格對普羅大眾十分重要。

▲ 不少市民習慣到超市購買日常食用品。（經濟日報資料圖片）

此外，消委會年度超市價格指，急凍食品價格去年升6.7%，屬升幅是第二高的貨品，亦高於同期通脹率2.9%，其中升幅最大的是「美國廚師牌高級雞肉腸 340.2克」，該款食品在2018年一度傳出因生產商申請破產而在本港掀起搶購潮，在該年度的平均售價亦上升5.6%；另有2款同一品牌的急凍雞翼的平均售價在2019年分別上升約7%，包括「CP香炸辣雞翼 230克）和「CP 蜜汁雞翼 230克）。

調查又發現，有21組貨品去年售價下跌，年內跌幅最大的一類貨品是酒類飲品，總平均售價下跌3.1%。當中「啤酒」同時是年內跌幅最大的組別，達5.6%，該組內跌幅最大的2款啤酒，包括「藍妹啤酒罐裝 500毫升 X 4」及「藍冰啤酒罐裝 330毫升 X 12」，分別下跌10.4%及13.9%；而「葡萄酒」內的4款貨品中，有2款下跌0.4%及5.7%。

消委會呼籲，市民在購買日常用品前，應貨比三家，比較不同牌子貨品的價格，進口商及零售商亦需穩定供應和價格。

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記者：陳曉瑩