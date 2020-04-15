【留家抗疫】傑尼斯事務所avex期間限定開放YouTube頻道　過百場嵐arashi濱崎步演唱會任睇【內附連結】

▲ 傑尼斯事務所和avex音樂企業齊齊首次在YouTube推出「期間限定」，讓大家一次過免費睇足嵐arashi和濱崎步等歌手過百場演唱會。

新冠病毒全球肆虐，日本政府早前宣佈除了銀行和超市等民生設施繼續營業外，其它店舖最好待5月6日才可重開，為了要國民安心留在家中，傑尼斯事務所和avex音樂企業齊齊首次在YouTube推出「期間限定」，讓大家一次過免費睇足嵐arashi和濱崎步等歌手過百場演唱會。

▲ 大家可以在傑尼斯事務所的YouTube官方頻道看到嵐arashi的免費演出。（圖片：arashi ig）

從來日本各大的娛樂公司，對旗下藝人的肖像權和演唱會版權有著嚴格的監管，這一次各路人馬在YouTube上將新舊演唱會免費滇唱會上載，可說是破天荒。

▲ 山下智久在日本大熱，去年首開ig，一日間有70萬人跟隨。（圖片：山下智久ig）

這一次在傑尼斯事務所的官方YouTube頻道推出集旗下藝人於一身的《Johnny's Worlds Happy Live with You》演唱會，參與的陣容包括嵐arashi、山下智久、Hey!Say!JUMP和Sexy Zone等，喜好日本男團的朋友不可錯過。

▲ avex的YouTube官方「期間限定」頻道，幾乎將濱崎步所有的演唱會免費上載。（圖片：濱崎步ig）

avex亦不比傑尼斯事務所遜色，將旗下歌手濱崎步、大塚愛、Do As Infinity和東京女子流的演唱會上載，當中最有睇頭的是濱崎步，avex幾乎將她歷年來的演唱會差不多全部免費奉上，身為ayumi的fans必定要收看。

▲ 大塚愛是avex旗下猛將，當然在「期間限定」免費看到她的演唱會。（圖片：大塚愛ig）（

雖然以上在YouTube的「期間限定」免費演唱會沒有註明結束日期，但大家都預計會在5月6日，亦即是日本政府宣佈「緊急事態宣言」的結束日子而告終，倒數時間還有約3星期，大家要看趁早。

記者：何偉雄