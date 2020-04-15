【停課不停學】兒童圖書移師網上做書展　設「限時搶」低至45折【內附連結】

▲ 新雅文化由即日至4月26日，舉辦網上童書展，在網上童書展舉行期間，每週二、五均會於新雅文化Facebook專頁舉行震撼價「限時搶」優惠。

隨著新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延，政府及醫療專家都呼籲巿民如非必要，務必減少出門，孩子停課，除了留在家中網上學習外，還應看看課外書、玩玩親子桌遊鬆弛一下緊張的防疫心情。

震撼價「限時搶」優惠

新雅文化由即日至4月26日，舉辦網上童書展，在網上童書展舉行期間，每週二、五均會於新雅文化Facebook專頁舉行震撼價「限時搶」優惠。每次精選兩款圖書發送45折購書優惠碼，先到先得，名額10個，限於2日內使用。相關圖書亦會限時2日，以65折優惠價於童書展發售。

▲ 小跳豆內頁。(圖由新雅文化提供)

即將推出震撼價「限時搶」優惠的圖書有適合初小學生閱讀的《正向教育故事系列》（一套10冊）、知識與遊戲兼備的《STEAM學習入門》（一套5冊），還有深受歡迎的《親子晚安故事集》等，有興趣的讀者記得密切留意新雅文化Facebook的最新消息！

而《小跳豆》幼兒月刊在書展推限定合購優惠，月刊適合3至6歲幼兒閱讀。每期主題與孩子生活息息相關，並切合幼稚園教學課程。內容涵蓋中、英、數、常和普通話，每期多個欄目均附有QR Code，讓孩子可反覆聆聽，建立兩文三語的能力，並從中增進課外知識，培養良好的閱讀習慣。此外，隨書更附有專為家長而設的《親子天地》，由專家提供育兒知識供父母參考。

▲ (圖由新雅文化提供)

定期推出限定圖書「限時搶」

以下圖書現正以65折震撼價發售，優惠期至明天4月16日下午2時，限時搶連結定期更新圖書。

1.《數學闖關遊戲》(一套4冊)

本系列每冊以闖關形式進行，讀者需要解答書中各個數學謎題，找出繼續冒險的頁數，以完成任務。內容配合小學數學課程，涵蓋不同的數學概念，如：圖形和方向、數字和運算、面積和量度、數據處理等。

2.《垃圾侵略地球！》、《謝謝你，親愛的地球》(共2冊)

《垃圾侵略地球！》以故事形式，讓孩子了解垃圾分類及回收，提醒大家要妥善處理垃圾。而《謝謝你，親愛的地球》則以深入淺出的文字，配以插圖，向小朋友介紹與環保相關的各方面話題，和很多保護地球的建議，包括：節省用水、節省能量、把物品循環再用、善用可再生能源等。兩冊圖書均適合幼稚園至初小學生閱讀。

▲ (圖由新雅文化提供)

▲ (圖由新雅文化提供)

記者：胡麗珊