【公屋怪客】年輕住戶整塞坐廁將糞便塗滿走廊　區議員：難為了清潔姐姐

▲ 年輕住戶整塞家中坐廁後，拒自行清潔，打爛馬桶將糞便塗滿走廊！

全城抗疫期間，市民都提高衛生意識。但葵盛邨日前出現公屋怪客，整塞家中坐廁後拒絕自行清理，更打爛馬桶，將糞便塗滿全層走廊！

拒絕清潔淤塞坐廁 發脾氣亂丟糞便

葵青區議員周偉雄在Facebook表示，葵盛邨一名住戶整塞家中坐廁後，要求管理公司工程部幫忙更換。工程部需要他自行清理坐廁裡的糞便，才肯為他更換。豈料該名住戶竟然打爛坐廁，並把糞便及垃圾棄置在走廊至升降機大堂及垃圾間，令到整條走廊臭氣熏天！

周偉雄接到投訴後前往了解，形容「一出升降機臭味湧至差點嘔出來」，難為當時本已下班，但仍趕回去幫忙處理事件的保安員、辦事處職員及清潔工姐姐。他形容：

清理場面恐怖，足足搞咗成兩個鐘，仲要即時樓層大清洗才能清除臭味。

▲ 走廊上滿佈屎跡。（圖片來源：周偉雄Facebook）

他認為管理公司有必要向此「惡霸住戶」作出適當的處罰，例如警告信及扣分，否則只會縱容惡劣行為。他更指，真實情況比照片及影片更為嚴重及恐怖，他所上載的是已經過篩查的畫面，真實情況令人難以想像。

網民提議要收回單位

帖文引來超過2,000人「派嬲」，從留言得知他居住在盛安樓9樓，並不是獨居長者，而是年輕住戶。

有人套用《破壞之王》的對白「好玩唔玩玩屎」指責他，認為要以強硬手段對付他，要求房屋署將他的分數全扣，收回他的單位，永世不得租住公屋，更要收回清潔費。有人形容事件作生化危機，同情清潔工人及鄰居，又表示「隔住mon 見到都想嘔」，提議將清潔完的屎水倒回他的家中。

▲ 周偉雄表示已過濾較為嘔心的照片。（圖片來源：周偉雄Facebook）

何柏良：糞便帶有可傳人的冠狀病毒

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前表示，往經驗顯示，病人尿液及糞便都會帶有大量、可以傳人的冠狀病毒。他提醒市民使用公共廁所時，先以消毒紙巾消毒，如廁後應先蓋好廁板後才沖廁，然後再用梘液及清水徹底清潔雙手。

早前何栢良公布一項研究時亦指出，公廁是傳染病的溫床，菌量比其他地方高出許多，包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及大腸桿菌等，如觸碰帶菌的廁所後不洗手，或會病從口入。

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責任編輯：王俊賢