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【港產口罩供應】預期BFE達98%及符合ASTM Level 1　Mask X推獨立包裝成人及小童口罩

精明消費 18:08 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Mask X首批口罩預計可於5月中下旬開售。

在新冠肺炎疫情肆虐下，陸續有各界人士紛紛在港設廠生產口罩。當中，Mask X宣布，生產口罩的無塵車間即將完工，預計首批口罩可於5月中下旬開售，一盒有50個口罩，每盒$98。

Mask X表示，位處新界的廠房即將完工，預計無塵車間可達至ISO 14644-1 Class 8標準或以上，首階段將設兩條生產線，分別為生產成人口罩及中童口罩，預計日產量可達15萬，月產量達400萬個口罩。

開售詳情：

  • 預計首批口罩推出日期：五月中下旬
  • 預計口罩售價：成人/中童口罩每盒H$98（只限首批優惠價，共800個名額）

口罩規格：

  • 預期達至BFE≥98%、ASTM Level 1及EN 14683 Type II標準
  • (成人) 17cm x 9.5cm；(中童) 14.5cm x 9cm
  • 一盒50個，每個口罩均有獨立包裝（下階段將會推出每包7個）
  • 首批產品藍色面，配上白色掛耳繩（下階段將推出白色面，配上黑色掛耳繩）

Mask X亦提到，特別在包裝盒設計上應用了「二次使用」的環保概念，用家只需沿着盒上的虛線剪下素材，即可製成「口罩收納夾」及「口罩舒耳帶」，希望可提高用家戴口罩的方便性。

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立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯:羅嘉欣

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