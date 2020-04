【留家睇騷】音樂劇名作免費播 《歌聲魅影25周年演唱會》 YouTube任睇48小時

▲ 安德魯萊特韋伯的《歌聲魅影25周年演唱會》將於4月18日凌晨開始在YouTube免費播出48小時。

音樂劇界殿堂級創作人安德魯萊特韋伯( Andrew Lloyd Webber )為鼓勵世界各地人士留家抗疫,早前已在YouTube 推出一條頻道名為「The Show Must Go On」,限時免費以串流形式播出他的經典名作。

而即將於英國時間4月17日晚上7時(即香港時間4月18日凌晨2時開始)播出的就是《歌聲魅影25周年演唱會》(The Phantom of the Opera the 25th-anniversary concert)。

《歌聲魅影》的25周年演唱會是拍攝於2011年10月,地點是倫敦的Royal Albert Hall , 演出者加上樂團成員逾200人,製作不惜工本。

在演唱會中演唱魅影(Phantom)歌曲的是著名伊朗裔加拿大藉音樂劇演員Ramin Karimloo ,他本人06至09年時就是長駐倫敦城西擔正此音樂劇的男主角。

於演唱會上演繹Christine歌曲的則是美國音樂劇演員Sierra Boggess,她在06至07年長駐拉斯維加斯,擔正《歌聲魅影》女主角。

這是自從英國政府發出居家令後,安德魯萊特韋伯在其全新YouTube 頻道推出的第3個節目。

要留意的是,一如該頻道之前推出的音樂劇《約瑟的神奇彩衣》(Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 》及《萬世巨星Superstar》(Jesus Christ Superstar》,此個演唱會也只會在該頻道保存48小時,所以大家不容錯過。