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【留家睇騷】音樂劇名作免費播 《歌聲魅影25周年演唱會》 YouTube任睇48小時

娛樂 11:25 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

安德魯萊特韋伯的《歌聲魅影25周年演唱會》將於4月18日凌晨開始在YouTube免費播出48小時。

音樂劇界殿堂級創作人安德魯萊特韋伯（ Andrew Lloyd Webber ）為鼓勵世界各地人士留家抗疫，早前已在YouTube 推出一條頻道名為「The Show Must Go On」，限時免費以串流形式播出他的經典名作。

而即將於英國時間4月17日晚上7時（即香港時間4月18日凌晨2時開始）播出的就是《歌聲魅影25周年演唱會》（The Phantom of the Opera the 25th-anniversary concert）。

《歌聲魅影》的25周年演唱會是拍攝於2011年10月，地點是倫敦的Royal Albert Hall , 演出者加上樂團成員逾200人，製作不惜工本。

在演唱會中演唱魅影（Phantom）歌曲的是著名伊朗裔加拿大藉音樂劇演員Ramin Karimloo ，他本人06至09年時就是長駐倫敦城西擔正此音樂劇的男主角。

於演唱會上演繹Christine歌曲的則是美國音樂劇演員Sierra Boggess，她在06至07年長駐拉斯維加斯，擔正《歌聲魅影》女主角。

在演唱會上演繹Christine歌曲的則是美國音樂劇演員Sierra Boggess，她在06至07年是拉斯維加斯版本《歌聲魅影》女主角。（網上圖片）

這是自從英國政府發出居家令後，安德魯萊特韋伯在其全新YouTube 頻道推出的第3個節目。

要留意的是，一如該頻道之前推出的音樂劇《約瑟的神奇彩衣》（Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat 》及《萬世巨星Superstar》（Jesus Christ Superstar》，此個演唱會也只會在該頻道保存48小時，所以大家不容錯過。

撰文 : TOPick柴犬出動

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