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【沙丘瀚戰】上位男星添麥菲科幻新作10月上映　張震進軍荷里活演博士

娛樂 14:06 2021/07/22

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《以你的名字呼喚我》上位男星添麥菲查洛美主演《沙丘瀚戰》。

擅長拍科幻片的導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）繼《天煞異降》（Arrival）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）後，執導改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的暢銷小說新作《沙丘瀚戰》（Dune）劇照曝光。其實該小說在80年代已被改編成電影《星際奇兵》（Dune），成經典科幻片。

今次《沙丘瀚戰》卡士有《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）金像提名男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、《安眠醫生》（Doctor Sleep）莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）辛蒂雅（Zendaya）、以及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）等。

「水行俠」積遜莫瑪演劍術大師。

另外，張震亦有份參與演出，飾演男主角添麥菲的老師Wellington Yueh博士。

《沙丘瀚戰》於匈牙利及約旦取景拍攝，預計將於今年10月上映。

丹尼斯維爾諾夫作品內，主角內心都是充滿寂寞，相信今次新作也不例外。

撰文 : TOPick柴犬出動

張震 電影 香港電影金像獎 科幻片 演員

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