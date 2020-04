【沙丘瀚戰】上位男星添麥菲科幻新作12月上映　張震進軍荷里活演博士

▲ 《以你的名字呼喚我》上位男星添麥菲查洛美主演《沙丘瀚戰》。

擅長拍科幻片的導演丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)繼《天煞異降》(Arrival)、《銀翼殺手2049》(Blade Runner 2049)後,執導改編自法蘭克赫伯特(Frank Herbert)的暢銷小說新作《沙丘瀚戰》(Dune)劇照曝光。其實該小說在80年代已被改編成電影《星際奇兵》(Dune),成經典科幻片。

今次《沙丘瀚戰》卡士有《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)金像提名男星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)、《安眠醫生》(Doctor Sleep)莉碧嘉費格遜(Rebecca Ferguson)、《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)辛蒂雅(Zendaya)、以及「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)等。

▲ 丹尼斯維爾諾夫作品內,主角內心都是充滿寂寞,相信今次新作也不例外。

另外,張震亦有份參與演出,飾演男主角添麥菲的老師Wellington Yueh博士,不過張震的造型未有出現保持神秘。

影片於匈牙利及約旦取景拍攝,預計將於今年12月18日聖誕檔期於北美上映。