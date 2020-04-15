  • 23°C
香港時間 : 2020415日 (週三) 11:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

林鄭月娥：如反修例暴力未能遏制或危害國家安全

社會 11:13 2020/04/15

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

行政長官林鄭月娥提及，如反修例引發的暴力未能遏制，或會危害國家安全。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（15日）就「全民國家安全教育日」網站的啟用，發表視像致辭。她在致辭中提及，如反修例引發的暴力未能遏制，或會危害國家安全。

【防疫抗疫基金】申請資助企業4至5月裁員隨時被罰　工會揭基金仍存三大漏洞　

林鄭月娥在致辭指去年「反修例」風波引發的大量暴力事件，挑戰香港的法治，危害市民的安全，更出現了極端化、近乎恐怖主義的行徑，包括自製炸彈、私藏槍械、襲擊警務人員等。另外，社交媒體上散播大量的冷血和仇恨言論，令人身安全受到更大的威脅。

林鄭月娥表示，如這些違法活動若未能有效遏制，將有可能提升到危害國家安全的層面。因此，特區政府堅定地維護香港自身的安全和穩定，對香港和中央人民政府負責。

林鄭月娥：港澳辦、中聯辦發聲明並非干預　中央關心香港事務理所當然

林鄭月娥亦有提及疫情，指出政府絕對不會鬆懈，會繼續和市民團結一致，同心抗疫；另外，即使國際金融市場因疫情及其他國際事件大幅波動，香港的金融系統仍然有序運作，無礙市場信心。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品https://bit.ly/39VrHSC

更多消委會報告，即睇　http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【許冠傑同舟共濟Online Concert】林鄭月娥籲市民留家抗疫欣賞許冠傑音樂會：香港是我家怎捨得失去它
14:11 2020/04/12
【許冠傑同舟共濟Online Concert】林鄭月娥籲市民留家抗疫欣賞許冠傑音樂會：香港是我家怎捨得失去它
林鄭月娥：港澳辦、中聯辦發聲明並非干預　中央關心香港事務理所當然
18:38 2020/04/14
林鄭月娥：港澳辦、中聯辦發聲明並非干預　中央關心香港事務理所當然
【第二輪防疫抗疫基金】林鄭：保就業計劃已盡力擴闊涵蓋面　冀僱主盡量保障年長僱員
18:37 2020/04/14
【第二輪防疫抗疫基金】林鄭：保就業計劃已盡力擴闊涵蓋面　冀僱主盡量保障年長僱員
林鄭月娥 消委會 口罩 香港

最高瀏覽

【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
17:09 2020/04/14
【最新測試】密密搓手抵抗新冠肺炎　10款消毒搓手液通過急性及慢性毒測試【附詳細名單】
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
11:20 2020/04/14
【狗咬狗】貴婦狗咬傷西貢行山友狗隻　再發惡咬死兄弟被主人送人道毀滅
【港產口罩】「CareHK 匯愛」口罩符合ASTM Level 1規格　首批20萬個口罩今周實惠發售
15:47 2020/04/14
【港產口罩】「CareHK 匯愛」口罩符合ASTM Level 1規格　首批20萬個口罩今周實惠發售