林鄭月娥：如反修例暴力未能遏制或危害國家安全

▲ 行政長官林鄭月娥提及，如反修例引發的暴力未能遏制，或會危害國家安全。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（15日）就「全民國家安全教育日」網站的啟用，發表視像致辭。她在致辭中提及，如反修例引發的暴力未能遏制，或會危害國家安全。

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林鄭月娥在致辭指去年「反修例」風波引發的大量暴力事件，挑戰香港的法治，危害市民的安全，更出現了極端化、近乎恐怖主義的行徑，包括自製炸彈、私藏槍械、襲擊警務人員等。另外，社交媒體上散播大量的冷血和仇恨言論，令人身安全受到更大的威脅。

林鄭月娥表示，如這些違法活動若未能有效遏制，將有可能提升到危害國家安全的層面。因此，特區政府堅定地維護香港自身的安全和穩定，對香港和中央人民政府負責。

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林鄭月娥亦有提及疫情，指出政府絕對不會鬆懈，會繼續和市民團結一致，同心抗疫；另外，即使國際金融市場因疫情及其他國際事件大幅波動，香港的金融系統仍然有序運作，無礙市場信心。

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責任編輯：陳梓蔚