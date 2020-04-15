【On Call 36小時II】安心偷食一周年　心穎初出道主動集郵馬國明

▲ 黃心穎在《On Call 36小時II》第一次拍劇便與馬國明合作。

TVB深宵時段正重播《On Call 36小時II》，巧合地「安心事件」接近一周年，昨晚（4月14日）《On Call 36小時II》劇情，正正到飾演文青學生沈韻琴的黃心穎登場，她意外進院後遇上一件頭（馬國明飾）。

心穎初遇馬國明

《On Call 36小時II》是黃心穎當選2012年香港小姐亞軍後的出道作品，雖然沒有同屆季軍朱千雪的戲份多，但緣份天注定，心穎在劇中就首次遇上了之後的男朋友馬國明。

當年的黃心穎年僅24歲，在劇中演患病的尖子大學生沈韻琴，在咖啡店內與朋友聚會時突然暈倒，之後發現肺有氣泡要做手術。

一件頭就在此時入她的病情，之後二人會有更多的對手戲。

【On Call 36小時II】Joe Junior做通波仔後戒兩種飲品 太太悉心照顧相愛逾40年

▲ 黃心穎在劇中演文青大學生。（《On Call 36小時II》截圖）

心穎出道即受力捧

黃心穎出道後迅速受公司力捧，只出道不足3年便獲高層賞識，出演2015年台慶劇《東坡家事》的第二女主角，之後亦漸穩坐女主角之位，劇接劇播出。

2017年，黃心穎與馬國明傳出緋聞，當時二人正在互相了解中，至2018年慢慢默認戀情，並在劇情《宮心計2深宮計》中演一對，由劇外談情至劇中，非常甜蜜。

【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮 不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥

▲ 黃心穎當時已遇上將來的男朋友。（微博圖片）

「安心事件」一周年

可惜，在19年4月，黃心穎被爆出與許志安偷食，「安心偷食事件」轟動全港。由於二人都各有伴侶，故雙方備受大眾猛烈批評，公眾形象破滅。

當時，許志安迅速召開記者會解釋事件並承認錯誤，而其工作亦一直暫停至今。不過，他獲得太太鄭秀文的原諒，現時成了她背後的男人。

至於黃心穎當時就只在網上發出道歉聲明，之後便停工及前往美國進修。至12月才正式返港，但未知何時復出。

▲ 安心事件至今一周年。（Instagram圖片）

【On Call 36小時II】莊錠欣演朱千雪繼女潛質早現 Elkie衝出香港成韓團偶像

至現時，所有受「安心事件」影響的劇情亦已全部播出，黃心穎亦間中在個人Instagram上分享生活，但就未有完全開放留言功能，似乎未有全面復出的打算。

事件發生一周年，馬國明在去年7月時接受傳媒訪問時，證實已與黃心穎分手，但仍是朋友關係，亦不介意將來在工作上合作，非常大方。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF