【開心速遞】鍾凱琪王俊棠《愛回家》父女檔捐物資　感謝林淑敏關楚耀低調助人　

▲ 「池美麗」鍾凱琪與「池富」王俊棠、「大小姐」林淑敏及關楚耀齊齊幫助有需要的人。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「池美麗」鍾凱琪早前聯同「池富」王俊棠做善事，父女檔搬運物資贈給有需要的人。鍾凱琪透露其學生關楚耀及「大小姐」林淑敏也有出力相助，眾人都齊心抗疫！

昨晚播出的一集《開心速遞》講述熊家與列提敦道一眾街坊受到謠言影響而四出購買食物，更囤積物資在家。

▲ 「池富」王俊棠特意到機場協助「池美麗」鍾凱琪搬運物資。（鍾凱琪IG圖片）

王俊棠鍾凱琪父女檔行善

向來樂於助人的鍾凱琪跟大家分享一個秘密，她寫道：「其實今日講到搶物資,我真係有個秘密好想好想好想同大家分享……其實我在物資最短缺，年初四時，一個人獨自飛往日本，靜靜地搬回來了兩大箱口罩。（從未試過只帶一套睡衣，兩日一夜極速快閃日本。）只為在最短時間內，帶到最多物資幫最多的人。」

她透露演其爸爸王俊棠得悉後特意前往機場協助她，「行李實在太重，不過慶幸阿爸特登去機場接我，幫手搬！(真心感動！阿爸真係一個非常非常非常之好的人。)果段時間因為市場上實在太過瘋搶。所以都真的不敢讓大家知道｡除了安排俾身邊認識的人，我們還靜靜地把物資送到或捐到不同有需要人士手上。」

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▲ 「池美麗」鍾凱琪感謝「大小姐」林淑敏介紹相關機構。（林淑敏IG圖片）

感謝林淑敏關楚耀相助

除了王俊棠外，鍾凱琪也感謝其學生關楚耀及「大小姐」林淑敏相助，「除了阿爸幫手運輸，也要感謝大小姐介紹相關機構及我的好學生，因為每次需要運輸的時候佢都非常好人地做我的慈善司機。（其實社會上很多人也付出了很多，不能詳述。大家默默地做，默默地付出，做實事。）」

她又感慨指：「香港的疾情可能因為大家的努力稍為下降了，而且市場上物資也相對充裕，雖然價格比較昂貴，但是遙遠的日本，仍處於水深火熱緊急狀態中。」

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▲ 「池美麗」鍾凱琪感謝學生關楚耀做她的慈善司機。（鍾凱琪IG圖片）

寄口罩協助日本醫護

身處日本的朋友跟她談及當地情況，「可能因為早前各方面都從日本搜購口罩，所以導致他們現在嚴重缺貨。我早前巳回寄了不少去日本，希望幫助到日本的朋友。但前晚仍收到沖繩的朋友連络，說他們做護士的醫院口罩嚴重不足。（醫院入面有200個護士，面對高齡的公公婆婆。其實沒有口罩真的很危險。）」

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▲ 「池美麗」鍾凱琪將物資送贈給有需要的人。（鍾凱琪IG圖片）

她特意將部分口罩寄到日本，「今（昨）天唯有再到郵局排了兩個半小時，寄出4箱2000個口罩，希望能解他們小小燃眉之急。防疫工作是無分國界的。當日我有需要時日本朋友四方八面支援。」

她續指：「今日他們緊急狀態，我希望也能盡自己小小的力量報答他們。（我是一個平凡的打工仔，捐贈口罩的錢，其實是我辛辛苦苦存了兩年用來睇偶像演唱會的。演唱會可以唔睇，但別人有需要不可以不幫忙。雖然演唱會也因疫情關係取消了大阪場。我好期待的）ps~我今日在郵局剛巧遇到譚校長夫婦。可惜忘記了拍照」