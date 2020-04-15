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駱惠寧稱香港維護國家安全制度不完善　籲港人勿攬炒

社會 11:32 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

中聯辦主任駱惠寧稱，香港維護國家安全制度不完善，呼籲港人切勿攬炒。（資料圖片）

中聯辦主任駱惠寧今日（15日）就「國家安全教育日」致辭，他指出香港維護國家安全的制度不完善，不少人的國家安全觀念薄弱，相信要制定或修改維護國家安全的法律制度。

林鄭月娥：如反修例暴力未能遏制或危害國家安全

駱惠寧認為，在香港回歸祖國的近23年，國家安全始終是短板，這個短板在關鍵時刻會成為致命的隱患。而近幾年來外部勢力對香港事務深度干預，更凸顯了加強維護國家安全制度建設的重要性。相信要在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，該執行的執行，決不能讓香港成為國家安全的風險口。

駱惠寧亦指出，反修例事件挑戰「一國兩制」原則底線，認為應對危及香港法治的示威者零容忍。他又表示，香港全部市民均要同心抗疫，反對「攬炒」。

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責任編輯：陳梓蔚

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