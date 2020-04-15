【防疫抗疫基金】一文看清紓緩稅務壓力措施　四月至六月繳稅限期自動延期三個月　

▲ 市民注意四月至六月繳稅限期自動延期三個月。（資料圖片）

不少市民近月原本需要繳稅，不過政府為紓緩企業和個人因2019冠狀病毒病所帶來的財政負擔和現金流，於本年四月至六月到期繳交的2018/19課稅年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅單，繳稅限期自動延期三個月。

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政府昨日再公布第二輪防疫抗疫基金進展，其中在稅務支援措施上，稅務局在上星期四（9日）已公布有關安排，如薪俸稅、個人入息課稅及利得稅納稅人早前已依期繳交了2018/19課稅年度稅單的第一期稅款，第二期稅款的繳稅限期將由稅單上列明的日期自動順延三個月，但要注意上述紓緩措施不適用於須在離港前清繳稅款的人士、繳納物業稅的納稅人，以及已獲批准分期繳稅的納稅人。

至於相關示例及常見問題已上載稅務局網頁。

▲ 防疫抗疫基金提出的稅務優惠。（防疫抗疫基金小冊子）

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責任編輯：伍瑋瑋