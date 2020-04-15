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【防疫抗疫基金】一文看清紓緩稅務壓力措施　四月至六月繳稅限期自動延期三個月　

社會 11:36 2020/04/15

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

市民注意四月至六月繳稅限期自動延期三個月。（資料圖片）　

不少市民近月原本需要繳稅，不過政府為紓緩企業和個人因2019冠狀病毒病所帶來的財政負擔和現金流，於本年四月至六月到期繳交的2018/19課稅年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅單，繳稅限期自動延期三個月。

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政府昨日再公布第二輪防疫抗疫基金進展，其中在稅務支援措施上，稅務局在上星期四（9日）已公布有關安排，如薪俸稅、個人入息課稅及利得稅納稅人早前已依期繳交了2018/19課稅年度稅單的第一期稅款，第二期稅款的繳稅限期將由稅單上列明的日期自動順延三個月，但要注意上述紓緩措施不適用於須在離港前清繳稅款的人士、繳納物業稅的納稅人，以及已獲批准分期繳稅的納稅人。

至於相關示例及常見問題已上載稅務局網頁。 

防疫抗疫基金提出的稅務優惠。（防疫抗疫基金小冊子）

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更多消委會報告，即睇　http://bit.ly/3aZbvAO

責任編輯：伍瑋瑋

稅務局 稅務 防疫抗疫基金 物業稅 利得稅 薪俸稅 冠狀病毒

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