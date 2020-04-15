【香港小姐】梁小冰+袁詠儀+翁杏蘭30年前廣告重現　袁靚靚做錯一事電視發展不如小冰【有片】

▲ 1990年香港小姐三甲袁詠儀、翁杏蘭與梁小冰各有不同際遇。

1990年香港小姐季軍梁小冰，近日便翻出30年的call機代言廣告，當中更有同屆的香港小姐冠軍袁詠儀和亞軍翁杏蘭，勾起不少人的集體回憶。梁小冰在微博分享當年為星光傳呼的call機廣告影片。

她在廣告中表演芭蕾舞，後來call機傳呼，梁小冰與袁詠儀和翁杏蘭立即趕到神秘辦公室，廣告更安排直升機、遊艇、開篷跑車接載三位港姐，排場甚大。

梁小冰禁不住回憶寫：「當年拍攝呢個廣告真係好大陣仗，出動到海陸空接送我們，三位神探俏嬌娃，事隔30年都係第一次睇到。」

有網民看到廣告留言表示：「嘩！星光傳呼，好耐了」，梁小冰亦有回應該留言：「30年前。現在都不用傳呼機了，哈哈哈！」

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▲ 袁詠儀、翁杏蘭和梁小冰感情甚好。（網上圖片）

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90年三甲港姐動向

袁詠儀、翁杏蘭與梁小冰是同屆香港小姐三甲。1990年冠軍袁詠儀曾在節目《星星同學會》表示，自己首次在TVB拍劇集《我愛玫瑰園》便得罪監製，因此在電視的星途，不如亞軍翁杏蘭和季軍梁小冰。

幸好後來袁詠儀獲陳可辛賞識拍電影《亞飛與亞基》，她憑此片奪得第12屆香港電影金像獎「最佳新演員」，成電影界亮眼新星。

在1994年，袁詠儀更憑《新不了情》在第13屆香港電影金像獎奪「最佳女主角」，演藝事業身人從此平步青雲。

▲ 翁杏蘭在1993年回到美國。（梁小冰微博）

至於亞軍翁杏蘭的招牌笑容和一對兔仔牙，可愛形象令觀眾留下深刻印象。

在參選香港小姐後，翁杏蘭曾參演數部電影和電視劇。不過在1993年後，她回美國繼續學業，並從事IT科技行業，閒時以特約演員身份參與美國的拍攝工作。

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▲ 梁小冰婚後樂做幸福人妻。（梁小冰微博）

季軍梁小冰在參選香港小姐後加入TVB，在主持和戲劇上都有不俗的發展，是90年代TVB的力捧花旦。

在1992年，因拍攝劇集《兄兄我我》和陳嘉輝相戀。於2000年，二人結束8年長跑結婚，兒子陳洋溢（Lewis）於7年後出生。

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