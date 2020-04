【新冠肺炎】Lady Gaga發起4.19全球慈善音樂會　Eason+張學友《One World》為醫護打氣

▲ Lady Gaga發起全球慈善音樂會。

新冠肺炎蔓延全球,不少樂壇巨星都曾在家開live獻唱鼓勵大家留家抗疫,而樂壇天后Lady Gaga早前便獲世界衛生組織邀請,聯同Global Citizen組織參與策劃一個將於香港時間4月19日舉行的大型群星演唱會「One World: Together at Home」為醫護打氣,而演出名單更包括張學友和陳奕迅兩位天王參予。

Lady Gaga早前已為此慈善騷,親自游說世界各大企業高層以及知名慈善家,在7天時間內已為前線醫護人員籌得3,500萬美元(約2.73億港元)。

《One World: Together at Home》演出名單公布,當日演出單位有Lady Gaga、Alanis Morissette、Andrea Bocelli、Billie Eilish、碧咸、Chris Martin、Elton John、John Legend、郎朗、Paul McCartney 及Stevie Wonder。

【留家睇騷】Lady Gaga策劃網上免費群星騷 天后7日籌2.7億助全球抗疫

▲ Eason有份演出。(經濟日報圖片)

而華人的演出者就有張學友、陳奕迅和郎朗,演出並由美國3大名嘴Jimmy Fallon、Jimmy Kimmel與Stephen Colbert擔任主持。

▲ 學友未知會唱甚麼歌呢?(圖片:環球)

《One World: Together at Home》演唱會,將於4月18日下午5 時(太平洋時間,即香港4月19日上午8時)透過電視及網路,在全球免費播放。將播放的網路平台包括Amazon Prime Video、Apple、Facebook、Instagram、YouTube及騰訊等。

美國的電視台如ABC、NBC、ViacomCBS Networks 及iHeartMedia,以及英國的BBC One也會播放。