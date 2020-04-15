【文憑試2020】蘇國生：4月16日將派發新的准考證　考生需帶備新舊兩張准考證赴考

▲ 蘇國生（右）指新的准考證會於4月16日（星期四）經過學校派發。（曾耀輝攝）

受新冠肺炎疫情影響，香港中學文憑試（DSE）筆試延至4月24日（星期五）開考，中國語文科及英國語文科的口試取消。教育局今日公布文憑試將在4月24日（星期五）如期開考，目標放榜日期為7月22日。

【文憑試2020】教育局宣布DSE4月24日開考 目標放榜日期7月22日

香港考試及評核局秘書長蘇國生今日（15日）下午2時見傳媒，指視覺藝術科會為第一個考試科目，核心科目則於4月27日至5月5日舉行。為配合防疫啦期間的考試改動，將會有新一系到的新的准考證，新的准考證會於4月16日（星期四）經過學校及郵寄方法派發，提醒考生須按照准考證上的日期應考，亦需要帶備於3月初寄發給考生含相片的准考證，以助檢查員核實考生身份。

考評局早前公布，已為各考場作好準備，包括為考生及考務人員準備防疫物資，為進入考場的考生量度體溫及消毒，沒有任何發燒或急性呼吸道感染徵狀的考生才能參加考試，又盡量增加座位間的距離至1.8米，並且每日加強清潔考場。考評局將因應最新情況，考慮是否提供更多指引，保障考生在考場內的安全。

【文憑試2020】DSE考場較去年增2倍 校內飲水機乾手機需停用

蘇國生指為了盡量拉關考生座位間的距離，除了禮堂外，將會安排更多課室為試場。考評局今年會在350所學校設立試場，其中約330個禮堂試場需加開的700個額外課室為試場，較2019年增加约兩倍。預計需動用近21,000監考員人次，亦較去年增加一倍試場學校會加強清潔清毒，同時保持空氣流通考評局為試場及監考人員提供防疫物資，如外科口罩，酒精變手液，消毒紙市外科手套及探熱儀器等。

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記者：郭家穎