【美國疫情】確診破60萬人逾9千醫護染疫　美國醫院殮房爆滿屍體改堆放貯物室

▲ 美國確診人數逾60萬人，超過9千名醫護人員染疫，有醫院因屍體太多，要將屍體放在貯物室中。

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球有近200萬人染疫，其中美國確診人數逾60萬人，超過9千名醫護人員中招。在美國底特律（Detroit）一間醫院，由於屍體太多，殮房爆滿，出現要將屍體放置在平常用來做睡眠習慣調查的研究室，連貯物室也堆放著屍體，仿如人間煉獄。

據《CNN》報道，底特律西奈恩典醫院（Sinai-Grace Hospital）急症室工作人員傳閱照片顯示，醫院的貯物室、檢查用房間亦已被當成臨時停屍間，屍體堆積擺放、屍疊屍，有屍體更被擺放在椅子上。有目擊慘況的急症室人員表示：

所有床位已爆滿，我們找不到任何空間安置屍體。

6名急症室人員表示，4月初疫情高峰期時，他們一天大約要治療100至130名患者。而過去數天，患者人數已經有顯著大幅度回落，大約是50名病人，他們認為是相對能應付的數量。

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根據美國約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月15日中午12時，美國染疫人數達60.9萬，死亡個案逾26萬宗，其中紐約市是重災區，總累計死亡人數達7,900宗。

而據美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）公佈，從當地時間2月12日至4月9日為止，美國已有9,282名醫護人員對新型冠狀病毒檢測呈陽性，其中27人死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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